Bart & Evert Kruizinga (K Twije) zingen videoclip Gain Aine Wait in het Nederlands en Duits in

VRIESCHELOO – Vandaag heeft het duo K Twije bij de Loosterplassen de videoclip bij het nummer Gain Aine Wait in het Nederlands en in het Duits ingezongen.

In februari 2019 namen Bart en Evert kruizinga, samen met medewerkers van RTV GO, de videoclip op die hoort bij hun Gronings nummer: Gain Aine Wait. Het liedje gaat over de ziekte van Alzheimer en wat dit voor invloed heeft op een relatie. De tekst is geschreven door Evert. Aan de videoclip werkten toen Jantje Remminga en Wolf Hamminga mee. Zij beelden een echtpaar uit, waarvan de vrouw leed aan de ziekte van Alzheimer. (onderaan dit bericht de clip die in 2019 is opgenomen)

Omdat Bart & Evert het nummer nu ook in het Nederlands (Niemand Weet) en Duits (Keiner Weiß Warum) hebben opgenomen werd de clip vandaag ook in het Nederlands en in het Duits opgenomen. Niemand Weet is al in première gegaan en wordt al gedraaid op diverse Nederlandse radiostations en zelfs in Vlaanderen. De Duitse versie wordt volgende week in Duitsland gelanceerd.

Stukjes uit de bestaande clip werden vandaag opnieuw ‘ingezongen.’ De clips zullen binnenkort ook te zien zijn en beide nummers zijn dan ook te luisteren op diverse streaming diensten zoals Spotify.

Foto’s zijn ingezonden