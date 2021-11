Partij voor het Noorden Oldambt stelt schriftelijke vragen over de éénmalige tegemoetkoming vanuit het Rijk van € 750,- voor hoofdhuurders in het aardbevingsgebied

OLDAMBT – De Partij voor het Noorden Oldambt stelt schriftelijke vragen over de éénmalige tegemoetkoming vanuit het Rijk van € 750,- voor hoofdhuurders in het aardbevingsgebied.

De Rijksoverheid heeft begin september bekend gemaakt dat alle hoofdhuurders in het aardbevingsgebied eenmalig een tegemoetkoming ontvangen van € 750,-. Het betreft een tegemoetkoming voor uitgestelde onderhoud en het uitstel van verbeteren van de binnenkant van de woning.

Ook hoofdhuurders binnen de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt krijgen deze tegemoetkoming. Onder deze groep hoofdhuurders zijn ook inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen op grond van de

Participatiewet.

De Partij voor het Noorden vraagt zich af of er gevolgen zijn voor de uitkering van deze inwoners naar aanleiding van de tegemoetkoming en wat deze eventuele gevolgen dan zijn.

Fractievoorzitter Kirsten Bos legt uit: ‘Wij willen weten of inwoners met een bijstandsuitkering verplicht melding moeten maken van de ontvangst van de tegemoetkoming bij de gemeente, zodat het geen gevolgen heeft voor hun algemene bijstandsuitkering of dat er een mogelijkheid is dat de gemeente zelf beschikt over de lijst met inwoners die als hoofdhuurder deze tegemoetkoming ontvangen.’



Ook geeft fractievoorzitter Kirsten Bos aan dat de Partij voor het Noorden wil weten of inwoners door de gemeente worden geïnformeerd over wat zij wel of niet hoeven te doen na ontvangst van de tegemoetkoming. Tot slot wil de partij weten of de gemeente wettelijk de mogelijkheid heeft om de eenmalige uitkering niet als inkomsten te zien zodat inwoners niet zullen worden gekort op hun algemene bijstandsuitkering.

Ingezonden