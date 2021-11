Aardbeving met kracht van 1.7 op de Schaal van Richter in Westeremden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 8 november, 07.45 uur door John Havinga

ENKELE BUI | MORGEN DROOG EN ZONNIG

We zullen vandaag nog wel een enkel buitje krijgen en dan met name deze ochtend en begin van de middag, later vanmiddag en vanavond blijft het droog. De zon schijnt af en toe en de maximumtemperatuur komt te liggen rond 10 graden. De wind is matig (3-4) en komt uit een westelijke richting.

Vannacht opklaringen en mogelijk een mistbank en minima rond 5 graden. Morgen wordt een mooie dag, het blijft droog en de zon komt goed tevoorschijn. De maximumtemperatuur komt morgen te liggen rond 10 graden, bij een matige (4) zuidenwind.

De rest van de week is er wat vaker en meer bewolking en af en toe kunnen we soms te maken krijgen met een lichte bui of wat regen. De middagtemperaturen schommelen tussen 10 en 12 graden en in de nachten koelt het af tot circa 5 graden.

De lange termijn laat vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag de passage van een depressie zien, met pittige buien. Bovendien gaat het harder waaien, met zaterdag een (vrij) krachtige noordwestenwind en windvlagen. De buien worden in de loop de dag minder en er komt dan zaterdagmiddag ook wat zon. Zondag wordt dan zonnig en kouder, met overdag maxima rond 8 graden en een oostenwind. In de nacht naar zondag zou het lokaal misschien wel een graadje kunnen gaan vriezen.