DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteravond is rond zes uur aan de Am Sportplatz in Papenburg een Audi A3 in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond. De brand werd door de brandweer van Papenburg geblust. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De schade wordt op 8.200 euro geschat.

Haren

Tussen 24 oktober en 1 november is bij een woning aan de Nikolausweg in Haren een poging tot inbraak gedaan. De daders hebben geprobeerd zich via een raam toegang tot het pand te verschaffen. Er is niets gestolen, maar wel voor 220 euro schade aangericht.

Surwold

Op 2 november is bij een aanrijding op de Papenburger Straße in Surwold een vrachtwagen beschadigd geraakt. De vrachtwagen werd om 17.30 uur geschampt door roeispanen die aan een roeiboot bevestigd zaten die op een aanhanger werd vervoerd. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie is op zoek naar de bestuurder van de personenauto met op de aanhanger de roeiboot.

Neulehe

Donderdagochtend is om 07.15 uur op de Neubörger Straße in Neulehe een aanrijding geweest tussen een grijze Audi A5 en een vrachtwagen. Deaarbij ontstond voor 5.500 euro schade aan de Audi. De vrachtwagenchauffeur is doorgereden en de politie is naar hem en eventuele getuigen op zoek.

Aschendorf

Rond 10.30 uur op dinsdag 2 november is aan de Poststraße in Aschendorf een groene Opel Corsa aangereden. De wagen stond langs de kant van de weg geparkeerd. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 5.000 euro geschat. Volgens een getuige zaten op de auto van de veroorzaker van de aanrijding Nederlandse kentekenplaten.

Meppen

Tussen 20 oktober en 7 november is bij een woning aan de Akeleiweg in meppen ingebroken. De woning werd door de daders overhoop gehaald. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen. Er is voor 200 euro schade aangericht.