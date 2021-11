Lichtjesfeest op CBS De Verrekijker

TER APEL – Vanavond werd bij CBS De Verrekijker het Lichtjesfeest gevierd.



Meteen na de herfstvakantie zijn de leerlingen van De Verrekijker begonnen met het knutselen van hun lampion. “Dat is mooi op tijd” zult u misschien zeggen. Dat klopt, maar de lampionnen moesten natuurlijk wél op tijd klaar zijn voor het Lichtjesfeest!

Op maandagavond 8 november was het zover. Tussen 18.00 en 19.00 uur, toen het al flink donker was, waren de school en het plein sfeervol verlicht door lampionnen met lichtjes. Alle ouders en kinderen waren uitgenodigd om de prachtig gemaakte lampionnen te komen bewonderen. Natuurlijk hoorde daar ook alvast een traktatie bij en deze kregen de kinderen van de Ouderraad van de school. Voor de ouders was er op het sfeervol verlichte plein koffie en/of thee en de mogelijkheid om even bij te praten. Door alle maatregelen rondom corona is dat in de afgelopen periode veel lastiger geworden. Maar op deze manier lukte het veilig en goed!



Het Lichtjesfeest sluit aan bij het leerthema dat tot aan de Kerstvakantie schoolbreed actueel is: Licht & Donker. Binnen dit rijke leerthema leren de leerlingen heel veel. Bijvoorbeeld over de werking van het oog, de werking van elektriciteit (verlichting), nachtdieren & winterslaap, de Verlichting (geschiedenis), tegenstellingen in taal en natuurlijk over de lichtfeesten Sint Maarten, Advent en Kerst. Op De Verrekijker staat in elke periode een nieuw en actueel leerthema centraal.

Foto’s: André Dümmer