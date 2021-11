Rommel of Riekdom? Breng uw spullen langs en kom erachter!

UITHUIZEN – Heb je een interessant object gevonden op de rommelmarkt waarvan je niet precies weet wat het is? Of staat er een bijzonder erfstuk in je huis waarover je meer te weten wilt komen? Goed nieuws! Het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Menkemaborg organiseren op zaterdagmiddag 20 november Rommel of Riekdom. Kom tussen 12:00-16:00 uur langs bij ’t Schathoes van de Menkemaborg en ga in gesprek met een team van onder meer (kunst)historici, archivarissen en archeologen.



Erik Hulsegge (RTV Noord) gaat met bezoekers in gesprek over het object dat ze hebben meegenomen. Hoe komen ze er aan, wat vinden ze er zelf van, en hoe bewaren ze het? Daarna is het woord aan de experts. Zij vertellen bijvoorbeeld over de opvallende kenmerken van het object, of juist meer over de historische context. Alle verhalen die tijdens Rommel of Riekdom naar boven komen worden genoteerd en later uitgeschreven. Zo wordt de dag goed geregistreerd. Er zal overigens niet worden getaxeerd.



Objecten en foto’s

Een kunstige vaas, een ingelijste waterverfschilderij, oud aardewerk, een vlaggetje uit de oorlog of Groninger kraantjespotten – al deze objecten vertellen een verhaal. Tijdens Rommel of Riekdom is alles welkom. Breng jouw objecten langs en ga met ons in gesprek! Heb je een oud fotoalbum met foto’s die in de provincie Groningen zijn genomen? En zou je het fijn vinden als de Groninger Archieven het beeldmateriaal voor de toekomst behoudt? Michael Hermse (collectiebeheerder beeld bij de Groninger Archieven) is aanwezig om je verder te helpen!

Het team van experts bestaat verder uit Afiena van Ijken (directeur bij de Menkemaborg), Lieuwe Jongsma (junior conservator Groninger cultuurgeschiedenis bij het Groninger Museum), Wicher Kerkmeijer (conservator bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum), Gert Kortekaas (stadsarcheoloog bij de Gemeente Groningen) en Celine Vister (conservator bij het Veenkoloniaal Museum).



Meedoen

Wil je langskomen met een object? Leuk! Bij voorkeur hebben je objecten of foto’s een link met Groningen, maar dit is niet verplicht. Iedere bezoeker mag maximaal drie objecten meenemen. Je kunt je via dit formulier aanmelden: https://tinyurl.com/rommelofriekdom. Deelname is gratis en je ontvangt bovendien kortingskaartjes voor de Menkemaborg en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Ook als je geen objecten bij je hebt en gewoon een kijkje wilt nemen, ben je welkom. Je hoeft je dan niet aan te melden.



Praktische informatie

Wat: Rommel of Riekdom

Waar: ’t Schathoes Menkemaborg (Menkemaweg 4, 9981 CV Uithuizen)

Wanneer: zaterdag 20 november, 12:00-16:00u

Aanmelding: gewenst maar niet verplicht (toegang op vertoon van coronatoegangsbewijs)

