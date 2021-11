Skatebaan Ter Apel officieel geopend

TER APEL – Vanmiddag is de skatebaan bij het sportcomplex van Voetbalvereniging FC Ter Apel ’96 officieel geopend.

Op 22 april 2021 overhandigde Keyan Warta, namens Kayen Thole, Levi-Yael Batterink, Mika pals en Vincent Kiel bij het voetbalveld aan de Heembadweg in Ter Apel zo’n 400 handtekeningen aan wethouder Wietze Potze. Dit in de hoop de gemeente te overtuigen om in Ter Apel een skatebaan aan te leggen. De wethouder beloofde toen zijn best te doen de skatebaan voor de jeugd te realiseren. Om hem een beetje te helpen hadden de jongens in de map met handtekeningen al een aantal voorstellen over de plaats van een nieuw skatebaan toegevoegd.

Vandaag ging hun wens in vervulling. In overleg met en met goedkeuring van de Voetbalvereniging FC Ter Apel ’96 is er voor gekozen de skatebaan te realiseren op het sportcomplex. De onderdelen van de skatebaan stonden nog in opslag bij de gemeentewerf in Sellingen en waren afkomstig van een andere locatie in Ter Apel. De medewerkers van de gemeente Westerwolde hebben de skatebaan in eigen beheer geplaatst.

Vanmiddag werd in bijzijn van wethouder Wietze Potze de skatebaan officieel geopend.

Foto’s: Ron Teunissen