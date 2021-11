Werkgroep ‘Hetplanschuurt’ stuurt brief inzake bestemmingsplan ‘Oudeschans aan burgemeester, wethouders en raadsleden

OUDESCHANS – Onderstaande brief werd afgelopen vrijdag door de werkgroep ‘Hetplanschuurt’, per post, naar de raadsleden en naar de burgemeester en de wethouders van de gemeente Westerwolde verzonden.

Vorige week woensdagavond, tijdens de commissievergadering, zei een meneer uit Ter Apel: “knok’n veur joen durp!”

Dat doen we en dat blijven we doen…..

Bestemmingsplan ‘Oudeschans, Dijkwal 1 en 2

Geacht raadslid van de gemeente Westerwolde,



Wij, de werkgroep ‘Hetplanschuurt’, vertegenwoordigen niet alleen 83% van de inwoners van Oudeschans: wij ZIJN de inwoners van Oudeschans! We hebben de bouwplannen van Maatschap de Winter tot op de letter gelezen en hebben keer op keer ons uiterste best gedaan om u inhoudelijk te informeren. “Feiten en van horen zeggen.” Zo sprak de heer Meendering, op 27 oktober jongstleden, tijdens de commissievergadering. En zo is het. Laat eenieder zich vooral aan de feiten houden en niet klakkeloos afgaan op de florissante voorstelling van zaken van een commercieel bedrijf dat een bedrijfsontwikkelplan schrijft voor een maatschap die, koste wat het kost, hun agrarische bedrijf wil laten groeien aan de rand van een monumentale vesting, in een zo kwetsbaar gebied. Wij hebben de feiten onderzocht. Dat hadden de wethouder en sommigen van u ook kunnen doen, in plaats van tijdens de commissievergadering te stellen dat het bedrijfsontwikkelplan antwoord geeft op alle vragen. We zullen u door middel van deze brief voor de laatste keer laten weten waarom het proces en de besluitvorming onzorgvuldig zijn verlopen.

Onzorgvuldigheden in het proces: De wethouder stelt dat we realistisch moeten zijn, omdat er volgens hem nooit 100% draagvlak is voor dergelijke plannen. Feit: 83% van de inwoners is tegen de bouwplannen, 11% is voor en 6% blijft liever neutraal. Kunt u nu werkelijk met droge ogen beweren dat 11% ‘next best’ is?

Er zou een kloof geslagen zijn in het dorp en er zou sprake zijn van tweespalt. Feit: dit is absoluut niet het geval. Met 83% van de inwoners die tegen de bouwplannen zijn, is het dorp nog nooit zo eensgezind geweest als nu. Het bewijs hiervoor is de dorpsbarbecue afgelopen september en de dorpsschoonmaak in oktober. Beide het drukst bezocht ooit en beide zijn, met zowel voor- als tegenstanders van de bouwplannen, in harmonie verlopen.



Er zou al jarenlang overleg zijn geweest met de Stichting Vesting Oudeschans en de inwoners zouden ingelicht zijn. Beide zouden positief ten opzichte van de plannen staan. Feit: wij hebben als inwoners van geen enkele partij, noch van de gemeente, noch van de maatschap en noch van de Stichting Vesting Oudeschans, informatie ontvangen met betrekking tot de bouwplannen. Sterker nog: de voormalige voorzitter van de Stichting Vesting Oudeschans sprak zich op 7 april jongstleden in het meer-partijen overleg nadrukkelijk en hartstochtelijk uit tegen de bouwplannen. De volgende passages zijn uitspraken van de voormalige voorzitter van de Stichting Vesting Oudeschans en komen uit de gemeentelijke verslaglegging van dit overleg:



…“De stichting heeft een mail gestuurd naar wethouder Huizing met het dringende verzoek om in dit stadium geen omgevingsvergunning af te geven voor bouwplannen in deze vorm. Met name omdat de stichting zich goed kan verplaatsen in de bezwaren die onder de bewoners zijn ontstaan.”… …“Op 13 januari 2021 is SVO geïnformeerd over de plannen, daarvoor heeft de stichting geen inzicht hierin gehad. Indien er bouwwijzigingen zijn dan wordt de stichting ingelicht door de gemeente. Het beeld wordt gevormd dat de SVO heeft ingestemd met de plannen in deze vorm en dat is door niemand gevraagd of voorgelegd.”… “De Stichting heeft een kopiebrief van de provincie opgevraagd over het advies aan Maatschap De Winter en de bouwplannen, daarin staat dat het provinciale bouwheerschap gezien de omvang van het plan adviseert om de ontwikkeling niet op de huidige locatie te laten plaatsvinden, maar aan een locatie aan de Hamsterweg. Dit advies is in een eerder stadium aan de gemeente gegeven en daar sluit SVO zich bij aan. Dan kan Maatschap De Winter gewoon doorgaan met hun onderneming. Als er uitbreiding moet komen, dan adviseert de SVO niet groter dan wat het nu is. Dat is te groot voor Oudeschans. Ook geen uitbreiding in de komende jaren.”…



Door corona zou er, aan de inwoners van Oudeschans, geen uitleg over de bouwplannen gegeven kunnen worden.

Feit: de plannen zijn al jaren in de maak, al sinds halverwege 2018. De pandemie brak pas uit in maart 2020….. Overigens zijn er andere kanalen waarlangs informatie verstrekt had kunnen worden. Volgens de wethouder zijn er sinds 2018 verschillende gesprekken gevoerd om het proces goed te laten verlopen. Feit: op óns initiatief, vanuit de werkgroep ‘Hetplanschuurt’, is er in alle afgelopen jaren maar één gesprek met de wethouder gevoerd. Dit gesprek vond plaats op 18 maart 2021. Naar aanleiding van dìt gesprek is er eenmalig een bijeenkomst geïnitieerd met alle betrokken partijen (burgermeester, wethouder, Maatschap de Winter, Stichting Vesting Oudeschans en de werkgroep ‘Hetplanschuurt’) op 7 april 2021. Dit was overigens geen gesprek maar een, door de burgermeester, zeer strak geregisseerde uitwisseling van standpunten.



De maatschap vertelt dat zij een groot deel van de inwoners huis aan huis heeft geïnformeerd over de bouwplannen. Feit: de maatschap heeft de inwoners pas geïnformeerd ná de inzagetermijn! Daarbij werd zeer selectief te werk gegaan. Veel inwoners, onder andere alle leden van de werkgroep ‘Hetplanschuurt’, werden overgeslagen. Het door de maatschap gedeeltelijk informeren van de inwoners resulteerde erin dat één inwoner haar zienswijze officieel introk, drie inwoners lieten mondeling weten dat ze bij nader inzien liever neutraal wilden blijven en twee inwoners verklaarden zich mondeling alsnog solidair met de werkgroep ‘Hetplanschuurt’.



Onzorgvuldigheden in de besluitvorming:

Maatschap de Winter heeft ‘gewoon’ recht op de bouwvlakken uit het vigerende bestemmingsplan 1998. Feit: in het bestemmingsplan van 1998 staan de loodsen, die in 1999 én in 2013 (samen goed voor 3.025 m2) gebouwd zijn, níet ingetekend op de kaart, simpelweg omdat deze er in 1998 nog niet waren. Daarnaast is er in 2020 een paardenbak gerealiseerd op het vermeende bouwvlak aan de oostkant. De bouwvlakken zijn met de realisatie van de twee loodsen én een paardenbak inmiddels opgesoupeerd. Tevens is er in het door Rho Adviseurs geschreven bedrijfsontwikkelplan uitgegaan van een onjuiste nul-situatie, waardoor er geen sprake is van 1,4 hectare zoals de wethouder suggereert. In tegenstelling tot wat in het bedrijfsontwikkelplan staat, is er dan ook juist sprake van een grote uitbreiding, die in strijd is met de provinciale omgevingsvisie Groningen voor agrarische bedrijven in de provincie. Ook zijn de aspecten geluidsoverlast (151 vrachtwagens per etmaal!), lichtoverlast, zichtoverlast en de sinds 1991 beschermde dorpsgezicht status van de vesting Oudeschans onvoldoende meegewogen in het bedrijfsontwikkelplan.



De heer Koskamp geeft aan dat de inwoners blij mogen zijn met de grote handreiking die de maatschap doet om op eigen kosten een weg aan te leggen. Deze, rakelings langs de vesting scherende, weg komt ten goede aan het dorp, zo stelt hij. Feit: de weg is geen weg maar een in/uitrit. Er is geen onderzoek onder de inwoners gedaan naar de vermeende overlast en de noodzaak om een in/uitrit aan te leggen. Het aanleggen van een eigen in/uitrit is niet nodig. Er zijn namelijk twee toegangswegen naar het bedrijfsterrein van de maatschap: de Poortweg en de Uiterdijksweg. Sluit de brug af voor zwaar vrachtverkeer door de asdruk te verlagen. Dit kan per direct uitgevoerd worden zodat het zware vrachtverkeer, zonder door het dorp te hoeven rijden, niet via de Poortweg, maar via de Uiterdijksweg het bedrijfsterrein van de maatschap kan bereiken. Dit heeft niets te maken met een goede ruimtelijke inpassing en zo hoeft de zogenaamde weg bovendien niet meer ingezet te worden als ruil- en pressiemiddel voor het bouwen van twee loodsen, want: als de maatschap moet bouwen volgens het vigerende bestemmingsplan komt de weg er niet,

zo stelt zij.

De heer Dinkla vraagt of de maatschap de kosten wil beramen voor de verhuizing van het gehele bedrijf. Feit: he-le-maal niemand in Oudeschans wil dat het gehele bedrijf verhuist! In het bedrijfsontwikkelplan wordt niet gesproken over verkenning van alternatieve locaties voor de twee loodsen. Er is geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid ervan. Wij stellen een onafhankelijk onderzoek voor (dus niet door de gemeente Westerwolde of de maatschap) om te verkennen waar de loodsen elders, zoals de provincie Groningen en Libau voorstellen, gerealiseerd zouden kunnen worden en wat daarvan de kosten zijn.



Er zijn twee woorden, impact en pijn, genoemd. Er is altijd iemand de dupe van het, op 10 november 2021, door de gemeenteraad te vellen salomonsoordeel, zo werd ook gezegd. Feit: het oordeel brengt impact en pijn met zich mee óf voor maar vier inwoners – één bedrijf – óf voor een heel dorp en de weide omgeving van dat dorp. Er zijn óf maar vier inwoners – één bedrijf – óf een heel dorp en de weide omgeving van dat dorp de dupe. Wij voelen ons niet serieus genomen door onze gemeente, ónze overheid, van wie de primaire taak is om voor en achter haar burgers te staan. De wethouder zegt dat de gemeente Westerwolde samen met de maatschap dit bedrijfsontwikkelplan heeft ontwikkeld. De gemeente is hierdoor niet onpartijdig en onafhankelijk. Wij ZIJN de inwoners van Oudeschans. Wij waren bij de hoorzitting en de commissievergadering aanwezig. Ons dorp is klein, maar de daden zijn groot: de zaal zat beide keren bomvol! Wat we ook gedaan hebben, hoe overweldigend het gebrek aan draagvlak ook is en welke feiten we ook aandroegen, niets lijkt te hebben geholpen. Daarom zullen we bij de laatste raadsvergadering, op 10 november, doen wat we op gemeentelijk niveau nog kunnen doen en dat is: niet aanwezig zijn. Wij zullen uit stil protest tegen dit onbehoorlijke bestuur er, deze laatste keer, niet zijn met z’n allen. Afhankelijk van uw salomonsoordeel: tot ziens, bij de Raad van State!

Hoogachterlijk,

Werkgroep ‘Hetplanschuurt’:

Elles Dost-Bijl, Ko Lenting

Bewoners Achterstraat 13, Oudeschans:

Petra Koorn, Maikel Simmerling, Dick Hul, Renske Lambeck, Elly Brier

Ingezonden

NB Aanstaande woensdag wordt de kwestie tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westerwolde behandeld.