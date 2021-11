Wie weet iets over brand Midwolda?

MIDWOLDA – De politie is op zoek naar informatie over een brandstichting in de nacht van zondag 7 op maandag 8 november in Midwolda.

De bewoners van een huis aan de Hoofdweg werden omstreeks tien voor twee wakker door het geluid van brand. Het vuur in de woonkamer kon gelukkig snel worden geblust, wel kwam een groot deel van de woning vol rook te staan. Mogelijk was er brandend materiaal door een raampje naar binnen gegooid.

De politie is inmiddels met een onderzoek begonnen. Mocht u tussen half twee en twee uur iets bijzonders hebben gezien op de Hoofdweg, met name in het gedeelte bij de christelijk gereformeerde kerk, horen ze dat graag. Hetzelfde geldt natuurlijk als u op een andere manier over informatie beschikt. Heeft u camerabeelden, neemt u dan ook contact met de politie op. (Misschien dat u nog even in uw systeem wilt kijken)? De politie is te bereiken via 0900-8844 (bureau Winschoten). Wilt u anoniem blijven, bel dan met M., tel. 0800—7000.