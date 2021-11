Oldambt Blues Company maakt rentree in Grandcafé Carambole

WINSCHOTEN – Op zondag 28 november a.s. gaat de Oldambt Blues Company zijn rentree maken in Grandcafé Carambole te Winschoten.

De stichting is in 2014 begonnen om muzikanten uit verschillende bluesbands middels een try-out/session samen te laten musiceren, met ook als doel om er jongere muzikanten bij te betrekken. Die opzet is ten dele geslaagd. Door de wisselende bezetting is er een nieuwe blues formatie ontstaan, die de laatste jaren, vooral ook in de corona-periode, hard gewerkt heeft aan een zeer gevarieerd blues repertoire met songs van o.a. John Mayall, Peter Green’s, Fleetwood Mac, Eric Clapton, J.J.Cale, Steve Ray and Jimmy Vaughan, Jo Bonomassa e.v.a.

De Oldambt Blues Company, ook wel OBC, bestaat uit de volgende leden: Hans Elbersen – Guitar, vocals and bluesharp, Herman Manders – Guitar and vocals, Jan Ties Toxopeus – Bassguitar en Peter Griever – Drums.

Inmiddels hebben we bij de laatste persconferentie vernomen dat de coronamaatregelen blijven gehandhaafd, zo niet worden uitgebreid. Dat betekent dat we door moeten gaan met de toegangscontrole en wie weet misschien nog meer! But we keep The Blues Still Alive ” is onze lifespreuk.

Carambole opent zijn deuren om 15:00 uur en vanaf 16:00 tot 19:00 uur kunnen we genieten van de Blues.

Ingezonden