DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Osnabrück/Emsland

De politie is vanwege een mishandeling op zoek een 40 jarige man uit Emsland. De man zou gisteravond in Bramsche worden gearresteerd, maar hij ging er in zijn auto vandoor. Daarbij reed hij door een wegafzetting en knalde aan de Am Wüstenberg tegen een boom. De man ging er vervolgens te voet vandoor. De politie waarschuwt automobilisten geen lifters mee te nemen, maar bij het aantreffen van de persoon 110 te bellen (voor Nederland 112)

Haren

Vanmorgen om half zes is bij een ongeval op de Emmelner Straße een 69 jarige bestuurster van een Kia lichtgewond geraakt. Zij kwam door onbekende oorzaak in botsing met een Skoda Kodiaq. De Kia kantelde door de klap en kwam op het dak te liggen. De 69-jarige bestuurster kon zichzelf uit de auto bevrijden en is lichtgewond in het ziekenhuis opgenomen. De 59-jarige bestuurder van de Skoda bleef ongedeerd. Er was materiële schade van zo’n 20.000 euro.

Meppen

Tussen zondagmiddag en maandagochtend is bij een in aanbouw zijnde woning aan de Kellners Tannen in Meppen ingebroken. De daders kwamen via een deur binnen en gingen er onder anderen met meerdere bierflesjes vandoor. De schade is gering.

Haren

Tussen zaterdag en zondag is een levensmiddelenautomaat aan de Adenauerstraße in Haren opengebroken. Er werden blikken met conserven gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Bunde

Op 6 november is rond acht uur ’s avonds op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße in Bunde een 17 jarige Nederlandse vrouw beroofd. Uit haar jaszak werd een portemonnee, een sleutelbos en een kostbare koptelefoon gestolen. De vrouw ontdekte later op de avond dat de spullen niet meer in haar jaszak zaten en deed aangifte.

Gisteren heeft de politie van Bunde bij de A31, ter hoogte van de afslag Bunde West, meerdere koeien van de weg gehaald. Samen met collega’s van politie Weener en de eigenaar wisten ze dieren op een nabijgelegen industrieterrein in een veewagen te drijven, waarna ze naar de stal werden teruggebracht.

Weener

Gisteravond heeft de politie om 18.40 uur een 15 jarige jongen uit Weener aangehouden. De jongen reed met gedoofde lichten in een Smart op de Neu Diele in Weener. De auto bleek van zijn vader te zijn. Uiteraard was de jongen niet in het bezit van een rijbewijs. Zowel tegen de jongen als tegen zijn vader is proces-verbaal opgemaakt.

Leer

Bij een huiszoeking in Bingum zijn op 21 oktober meerdere vuurwapens, munitie en apparatuur om munitie te maken aangetroffen. De politie was door getuigen getipt dat een 55 jarige alleenstaande man deze spullen in zijn bezit had. Na een huiszoeking, die drie uur duurde werden ook diensthonden ingezet. In totaal werden 21 vuurwapens, meerdere steekwapens en materiaal om kogels te maken aangetroffen. Ook had de man verdovende middelen en een zogenaamde Teletac (een hondenhalsband met elektrische stimulatie) in zijn bezit. (Foto: Politie Leer)

Emsland

De laatste dagen zijn in Emsland weer via Whats App meerdere personen benaderd door zogenaamde dochters en zonen. Hen werd verteld dat ze een nieuw nummer hadden en dat de kinderen geld nodig hadden om een rekening te betalen. Een 55 jarige inwoner van Lingen werd vorige week het slachtoffer van deze vorm van oplichting. Hoeveel geld hij is kwijtgeraakt is niet bekend gemaakt.