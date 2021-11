Dag van de Mantelzorg: Nieuwe Mantelzorgtest geeft vijf miljoen mantelzorgers inzicht, tips en hulp

REGIO – Eén overzicht met hulp en ondersteuning voor mantelzorgers als de zorgtaken even te veel worden. Vanaf vandaag, de Dag van de Mantelzorg, kunnen mantelzorgers de online Mantelzorgtest doen. Wie de test invult, krijgt een overzicht met hulp op maat om de zorg voor hun naaste te verlichten. Alhoewel de 5 miljoen mantelzorgers in Nederland vrijwel altijd met liefde voor iemand zorgen, kan het soms ook zwaar zijn. Bijna een half miljoen mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast. Om mantelzorgers te ondersteunen is vandaag de online Mantelzorgtest gelanceerd.

Mantelzorgers helpen familieleden, buren of vrienden met (huishoudelijke) taken, zoals boodschappen doen, vervoer of het huishouden. Vrijwel iedereen doet dat uit liefde; voor elkaar zorgen vinden we normaal. Tegelijkertijd kan het ook zwaar zijn, zoals tijdens corona, een drukke periode op het werk of als de situatie verslechtert van de persoon voor wie wordt gezorgd.

Uit een pilot van de Mantelzorgtest in drie Brabantse gemeenten blijkt dat mantelzorgers vooral ‘dingen regelen’, ‘huishoudelijke hulp’ en ‘verzorging’ als zwaar ervaren. Vereniging MantelzorgNL herkent dit beeld en bevestigt dat dit voor mantelzorgers in heel Nederland geldt.



Landelijke campagne ‘Deel je zorg’

De Mantelzorgtest maakt deel uit van de landelijke campagne ‘Deel je zorg’, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november voert. De campagne roept mantelzorgers op regelmatig de balans op te maken of hulp nodig is bij het geven van mantelzorg. Het delen van de zorg is een goede manier om het mantelzorgen langer vol te houden. Zo wordt voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.

Veel mantelzorgers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS:

“Soms voelt het misschien onprettig om sommige mantelzorgtaken uit handen te geven, maar op de lange termijn levert het veel op. Schroom niet om bij vrienden, familie, buurtgenoten of professionals aan te kloppen. Ondersteuning vragen kan je juist helpen. Je kunt bijvoorbeeld makkelijker met tegenslagen omgaan en raakt zelf minder uitgeput.”

Ook Michiel (47) heeft hulp gezocht. Hij zorgt samen met zijn ex-vrouw voor zijn zestienjarige zoon Tygo met autisme:

“Tygo kan niet praten en kan niet alleen zijn. De zorg voor Tygo kan zwaar zijn, zeker als het druk is op mijn werk. Vrienden helpen mij graag, maar vinden het oppassen op Tygo soms ingewikkeld. Door mijn zorgen te delen, ontdekte ik dat een vrijwilligersorganisatie uit de buurt mij kon helpen. Een vrijwilliger past nu regelmatig op Tygo, zodat ik kan sporten of iets leuks voor mezelf kan doen. Zo laad ik me op om er de volgende dag weer vol energie voor Tygo te zijn.”

Gemeenten kunnen aansluiten

Wie op Mantelzorgtest.nl zijn mantelzorgtaken invult, krijgt inzicht, praktische tips en mogelijkheden voor hulp op maat om overbelasting te voorkomen. Gemeenten kunnen aansluiten bij het initiatief om de beschikbare ondersteuning en zorg lokaal beter inzichtelijk te maken. De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ met medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Mantelzorgtest wordt aangeboden door stichting Mantelzorgtest en wordt in samenwerking met het ministerie van VWS vanaf vandaag uitgerold bij gemeenten.

Hulp en een luisterend oor

Ben jij een mantelzorger? En wil je inzicht in al je zorgtaken en tips ter ondersteuning? Ga naar mantelzorg.nl/deeljezorg.nl. Daar kun je ook de Mantelzorgtest doen. Voor persoonlijk advies of een luisterend oor kun je ook met de Mantelzorglijn bellen op 030 – 760 60 55 of je vraag via Whatsapp stellen via 06 27 23 68 54.

Bron: Rijksoverheid