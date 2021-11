Echtpaar Daanje-Weggemans uit Vlagtwedde 60 jaar getrouwd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 10 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST BEWOLKT | MORGEN ENIGE REGEN

Het zal vandaag een overwegend bewolkte dag worden, met vanmiddag plaatselijk een beetje zon maar vanochtend wellicht ook een drup regen of motregen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten met windkracht 2 tot 3, en de maximumtemperatuur is nog maar eens een graad of 10.

Vanavond en vannacht wordt het heel rustig met weinig wind, maar er is vannacht ook kans op wat motregen. Minimum rond 6 graden. Ook morgen is het bewolkt en bovendien ook nevelig. En er is kans op wat regen en motregen, maximum morgen rond 11 graden.

Vrijdag krijgen we een duidelijke zuidenwind en dat geeft meer opklaringen, in de avond is er kans op wat regen. In het weekend draait de wind naar het oosten. Zaterdag is het nog bewolkt met kans op wat regen, zondag zijn er zonnige perioden en is er kans op wat regen. Middagtemperatuur dan rond 9 graden, na het weekend een paar graden lager.