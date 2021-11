GrensInfoPunten organiseren succesvol tweede webinar

NEDERLAND, DUITSLAND – Het is heel gebruikelijk in de Nederlands-Duitse grensregio: een Nederlands bedrijf met werknemers in dienst die in Duitsland wonen. Soms werkt dit personeel (ook) in Duitsland, bijvoorbeeld wanneer de werknemer vertegenwoordiger is en in Duitsland producten of diensten verkoopt, of wanneer de werknemer meerdere dagen per week vanuit huis werkt. Dat heeft echter wel gevolgen voor de Nederlandse werkgever. Hoe zit dat precies? De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens organiseerden hier op 4 november een webinar over.

Aan de hand van het fictieve Nederlandse bedrijf Jansen en de Duitse werknemer Müller leidden GrensInfoPunt-adviseurs Herman Lammers en Coen van Dijk de deelnemers door het oerwoud van regels. Werkgever Jansen heeft meneer Müller in dienst, die in Duitsland woont en daar tevens twee dagen per week werkt. Waar moet meneer Jansen allemaal aan denken? “Als eerste zal meneer Jansen als werkgever de sociale premies van meneer Müller moeten afdragen in Duitsland, aangezien de werknemer meer dan 25 procent van zijn werktijd in Duitsland werkt”, legde Lammers uit. “Hiervoor moet meneer Jansen een ‘Betriebsnummer’ aanvragen. Ook moet hij zijn werknemer Müller aanmelden bij een Duitse ‘Krankenkasse’ en een Duitse ‘Unfallversicherung’ afsluiten.” Wanneer werknemer Müller in Duitsland sociaal verzekerd is, zal de loondoorbetalingsplicht bij ziekte ook volgens Duitse regels worden toegepast. Deze is in Duitsland veel korter dan in Nederland: 6 in plaats van 104 weken, aldus Lammers. Daarna draagt de ‘Krankenkasse’ zorg voor de doorbetaling van het salaris. “Daarnaast moet de werknemer zich op een andere manier ziekmelden dan in Nederland het geval is: met het zogenaamde ‘Gelber Schein’.” Tot slot zal meneer Müller nu Duits pensioen gaan opbouwen in plaats van Nederlandse AOW. In Duitsland is er vaak geen bedrijfspensioen; Lammers raadt werkgevers aan zich goed in de alternatieven te verdiepen.

In twee landen belasting betalen: gevolgen voor het nettoloon

Wanneer meneer Müller deels in Nederland en deels in Duitsland werkt, moet hij ook in beide landen belasting over zijn inkomen betalen, legde Van Dijk uit. “Door verschillen tussen het Nederlandse en Duitse belastingstelsel kan dat gevolgen hebben voor het nettoloon: dat valt in Duitsland vaak lager uit. Dat kan vooral voor ongehuwden nadelig uitpakken.” Van Dijk raadt zijn toehoorders aan om hierover in gesprek te gaan met hun werknemers. “De werknemer moet zelf zijn belastingaangifte doen, maar het kan een goed idee zijn om als werkgever samen een belastingadviseur in te schakelen.”

Overigens geldt nu nog een uitzonderingsregeling voor grenspendelaars die thuiswerken, waardoor het thuiswerken nog geen gevolgen heeft voor werkgevers op het gebied van sociale zekerheid en belastingen. Deze uitzonderingspositie loopt echter eind 2021 af.

Ruimte voor vragen

Tijdens het webinar was er ook ruimte voor het stellen van vragen. Van die gelegenheid maakten de deelnemers gretig gebruik. Kan mijn in Duitsland woonachtige werknemer nog gebruikmaken van de Nederlandse loonheffingskorting? Waar wordt mijn auto van de zaak belast? En hoe zit het met de kinderbijslag? De experts van de GrensInfoPunten konden alle vragen naar tevredenheid beantwoorden.

Nog meer webinars op de agenda

In de loop van dit jaar zullen de GrensInfopunten nog meer webinars organiseren. Op woensdag 17 november vindt een Duitstalig webinar voor Duitse werkgevers met personeel in en uit Nederland plaats. Op dinsdag 7 december wordt er wederom een Duitstalig webinar georganiseerd, voor werknemers die in Duitsland wonen en voor een in Nederland gevestigde werkgever vanuit huis werken.

Over de GrensInfoPunten

De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

