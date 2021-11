Wethouder Erich Wünker opent nieuwe saunaplein Thermen Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – In Thermen Bad Nieuweschans heeft wethouder Erich Wünker het nieuwe saunaplein geopend.

Met drie nieuwe sauna’s en een compleet nieuwe inrichting is er een Scandinavische droom werkelijkheid geworden voor het Quality wellnessresort van de familie Dolman uit Voorst. En niet in het minst voor de vele duizenden gasten die wekelijks dit resort bezoeken, is deze verbouwing/modernisering een ultiem hoogtepunt. Naast drie nieuwe sauna’s, de Hö (hooi) sauna, de Löyly sauna (letterlijk vertaald ‘hete lucht’) en de Infrarood sauna, is het zwembad met een watervalmuur, ook helemaal aan de eisen van deze tijd aangepast. Verder nieuwe voetenbaden, met warm water van 38°, een heel bijzondere stoomdouche met een koud waterdouche, dat middels een soort emmer elke keer leeggekiept wordt.



Naast wethouder Wünker, was ook voormalig directeur Jos Keizer te gast bij deze opening. Directeur Fabian Dolman is supertrots op de nieuwe aanwinst en ook dat het in een kleine zes maanden tijd is gerealiseerd. Hij dankte dan ook alle bedrijven met hun vakmensen die dit hebben gerealiseerd. Ook het personeel kreeg complimenten voor hun doorzettingsvermogen tijdens deze verbouwing. “Het mooie van dit nieuwe saunaplein is dat alles mooi bij elkaar aansluit. Van de hitte van de sauna’s even lekker afkoelen in het zwembad of onder de stoomdouche.”, aldus Fabian Dolman.



Ook in 2019 zijn er al drie nieuwe sauna’s geopend, de Lampivaara, de Sequoia en de Noorderlicht sauna. En ook nog niet zo lang geleden is de Gradiersauna geopend. Deze sauna is ontworpen voor mensen met problemen aan longen en luchtwegen, maar ook voor iedereen die de zuivere kracht van zoute lucht wil ervaren.

Ook het restaurant Waters of the World heeft een compleet make-over ondergaan en heeft hierbij ook een nieuwe naam gekregen, die helemaal bij de Scandinavische stijl past, namelijk Norell.



Er staan nog meer verbouwingen voor Thermen Bad Nieuweschans op stapel, zoals een compleet nieuw hotel, en ook de entree wordt aangepast.

Tekst en foto’s van de opening door wethouder Erich Wünker, onder toeziend oog van directeur Fabian Dolman, ingezonden door Frans Stegeman