Brandweer rukt uit voor gaslek Bourtange

BOURTANGE – Brandweer Vlagtwedde is vanavond uitgerukt voor een gaslek.

Om iets na zeven uur vanavond is brandweer Vlagtwedde uitgerukt voor een melding van gaslekkage aan de Zwarteweg Zuid in Bourtange. Daar was een aardappelrooimachine tegen een kastje van Essent, dat in de berm stond, gereden. Dit veroorzaakte een gaslek.

De brandweer bleef uit voorzorg ter plaatse en omstanders moesten vanwege het uitstromend gas afstand te houden. Medewerkers van Enexis kwamen ter plaatse om het lek te dichten.