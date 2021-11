ChristenUnie: Zon op schooldaken

GRONINGEN – Veel jongeren in de provincie Groningen maken zich zorgen over de toekomst van energie en milieu. Zij zijn er dan ook verbaasd over dat veel schoolgebouwen, die van de gemeenten zijn, nog geen zonnepanelen op het dak hebben liggen. Statenlid Margriet Donker-Van der Vinne (ChristenUnie) heeft de motie geschreven die aanspoort daar werk van te maken.

De provincie moet uitvinden hoe zij kan helpen zonnepanelen op schooldaken te krijgen. Ook moet de provincie schoolbesturen en gemeenten aanmoedigen om gebruik te maken van energieopwekking op het dak, zo luidt de slotparagraaf van de motie. “Steeds meer inwoners hebben al zonnepanelen op het dak liggen, dus het is lastig uit te leggen waarom scholen hier niet in vooruit lopen”, aldus Margriet Donker-Van der Vinne.

Kritiek dat de provincie hier niet over gaat, vindt het ChristenUnie-statenlid een vreemde boodschap. “Wij nodigen jongeren uit om mee te praten over hun toekomst, dan moeten we daar ook wat mee doen. Als het gebrek aan zonnepanelen komt door werkdruk of gebrek aan kennis, dan hebben wij de taak om daar een handje bij te helpen”.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd uiterlijk 1 maart van volgend jaar de Staten te informeren over het resultaat van deze motie.

