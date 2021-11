Echtpaar Beikes-Blaauw 60 jaar getrouwd

STADSKANAAL – Vandaag feliciteerde wethouder Goedhart Borgesius het echtpaar Beikes-Blaauw.

Vanmiddag bracht wethouder Goedhart Borgesius namens de gemeente Stadskanaal de felicitaties over aan het echtpaar Beikes-Blaauw. Het echtpaar was op 10 november 60 jaar getrouwd. De wethouder verraste het echtpaar met een ingelijst exemplaar van hun trouwakte. Eerder waren er namens de gemeente al bloemen bezorgd.

De heer Edo beikes is geboren op 6-7-1939 te Alteveer ( provincie Groningen) en mevrouw Renske Blaauw is geboren op 18-4-37 te Vlagtwedde. Op 10 november 1961 zijn ze in het gemeentehuis van Sellingen in het huwelijksbootje gestapt.

Het echtpaar kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen.