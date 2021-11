Lezing Frida Kahlo in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Donderdag 18 november geeft Margaret Breukink van 14.00 uur tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam een lezing over het leven en werk van de Mexicaanse Frida Kahlo.



Tot en met 27 maart is in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling Viva la Frida te zien. Donderdag 18 november geeft Margaret Breukink in Bibliotheek Veendam een lezing over het leven en werk van Frida Kahlo.

Frida Kahlo



De Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954) doorbrak alle taboes van haar tijd en groeide uit tot cultfiguur. Door een ernstig busongeluk leed ze veel pijn en onderging door de jaren heen een groot aantal operaties. Ze schilderde kleurrijke zelfportretten vol symboliek uit haar persoonlijke leven. De onstuimige relatie met de kunstenaar Diego Rivera en haar gebroken lichaam stonden centraal.



Bestel kaarten voor deze lezing

Kaarten voor de lezing Viva la Frida! zijn verkrijgbaar via biblionetgroningen.nl/veendam

De lezing op donderdag 18 november begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

