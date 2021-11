Lichtjesavond op 21 december bij hunebed Borger

BORGER – Aan het eind van het jaar overdenken we wat ons het afgelopen jaar is overkomen. Welke doelen we hadden en welke we bereikt hebben. We herdenken mooie momenten maar ook de minder leuke gebeurtenissen, zoals dierbaren die ons zijn ontvallen. Op de kortste dag van het jaar kun je bij het grootste hunebed van Nederland, een lichtje branden om je eigen persoonlijke gebeurtenis te herdenken.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur staan er kaarsjes klaar en kun je een lichtje bij het hunebed zetten. Deelname is gratis. Wij verzoeken je om je vooraf aan te melden. Dat kan via deze link in een Google Form. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen, ook m.b.t. de dan geldende coronamaatregelen. Kijk voor je komt nog even op de website voor de laatste actuele gegevens.



Adres van evenement: Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger

Deze avond wordt verzorgd door het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap.

Ingezonden