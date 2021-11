Omgevingsvergunningen aangevraagd voor twee communicatiemasten in de gemeente Westerwolde

OUDESCHANS, SELLINGEN – Voor het bouwen van twee communicatiemasten zijn omgevingsvergunningen aangevraagd.

Voor het bouwen van een bouwwerk en gebruik van de grond of bouwwerk in strijd met bestemmingsplan nabij Bultsterweg 1, Oudeschans is een omgevingsvergunning aangevraagd. Het betreft de bouw van een communicatiemast ten behoeve van het mobiele netwerk van KPN.

Ook bij Achter Weenderstraat 13, Sellingen is men voornemens een communicatiemast te bouwen. Deze aanvraag is van T-Mobile.

Voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan pas na publicatie van de eventuele verlening van de omgevingsvergunning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.