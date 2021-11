Claw Boys Claw en Hallo Venray naar Pagefestival

STADSKANAAL – Claw Boys Claw komt voor een optreden naar Stadskanaal. De legendarische band rond de iconische zanger Peter te Bos is de hoofdact van het Pagefestival op de vrijdagavond. En dat is nog niet alles. Diezelfde avond speelt ook de eigenzinnige, populaire Nederlandse band Hallo Venray! De aftrap van de avond wordt verricht door Money & The Man. Het programma op vrijdagavond 17 juni begint om 19.30 uur en duurt tot 0.30 uur.

“We vinden het fantastisch om Claw Boys Claw te kunnen programmeren”, zegt voorzitter Nico Wiersema. “Dit zijn iconen van de Nederlandse popcultuur. Claw Boys Claw bewijst al tientallen jaren dat het één van de beste livebands van Nederland is.” Ook Hallo Venray staat live zijn mannetje. Deze landelijk bekende indieband komt – na 1992 en 2018 – voor de derde keer naar het Pagefestival.

Claw Boys Claw

Claw Boys Claw staat voor het eerst op het Pagefestival. Maar niet voor het eerst in Stadskanaal. Nog voor het uitkomen van grootste klassieker van de band Rosie speelden de Hagenezen in jongerencentrum De Kwinne. Nu, bijna veertig jaar later, is de band terug. En hoe. De mannen van het eerste uur de karakteristieke zanger Peter te Bos – ook bekend als jarenlang vormgever van de huisstijl van het Lowlandsfestival – en de virtuoze gitarist John Cameron worden inmiddels alweer vele jaren bijgestaan door bassist Marcus Bruystens en drummer Jeroen Kleijn. Het laat geen twijfel dat Claw Boys Claw ook deze avond het publiek om de vingers windt met een swingende, dampende, rockende en gevoelige set die bewijst dat het vuur na veertig jaar nog altijd brandt als nooit tevoren.

Hallo Venray

Hallo Venray bestaat 30 jaar en viert dat met een album dat feller en urgenter klinkt dan ooit tevoren. De titel van het album is Where Is The Funky Party? en Hallo Venray geeft zelf het antwoord. Het swingt, het schuurt, het is monter en melancholiek tegelijk. In de zomer van 2016 reisden Henk Koorn, Peter Konings en Henk Jonkers samen met JB Meijers af naar het zuiden van Frankrijk om daar in een studio aan de voet van de Mont Ventoux in een razend tempo Where Is The Funky Party? op te nemen. Het resultaat is werkelijk voortreffelijk of gewoon wat je mag verwachten één van de beste livebands van Nederland. En dat laten ze op het Pagefestival zien en horen.

Money & The Man

Money & The Man wist fans aan zich te binden en muziekpers te overtuigen met de zweterige garage-blues en intense indie-rock&roll van hun zelfgetitelde debuut uit 2018. Bulldozer-riffs en drums die over je heen galopperen als schuimbekkende paarden. Opvolger Money No Time – Time No Money is geboren uit dezelfde furie en energie, maar de songs zijn puntiger en bevatten nog meer memorabele hooks. Money & The Man komt naar het Pagefestival voor een set muziek gespeeld uit het hart, die je middenrif doet rammelen en je voor even laat samensmelten met de eeuwigheid.

Voor de vrijdagavond worden er kaarten verkocht. De kaartverkoop begint op vrijdag 19 november om 12.00 uur op www.pagefestival.nl. De toegang tot het Pagefestival is op de zaterdag en zondag zoals gebruikelijk gratis.



Ingezonden