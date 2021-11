Dependance Arts & Zorg Bad Nieuweschans sluit

BAD-NIEUWESCHANS – Met ingang van 29 novemeber sluit de dependance van Arts & Zorg bij de Akkerschans aan de Bunderweg in Bad-Nieuweschans.

Cliënten van Arts & Zorg in Bad-Nieuweschans werden deze week onaangenaam verrast. Bij hen viel een brief op de mat met de mededeling: “Omdat wij onze zorgverlening aan u structureel willen verbeteren, hebben wij deze moeilijke maar noodzakelijke beslissing genomen. Het leveren van goede zorg vanuit onze dependance in Bad Nieuweschans is de afgelopen jaren namelijk zeer uitdagend geweest, zo was er geen vaste dokter, de praktijk was niet altijd open en de voorzieningen in de praktijk waren beperkt. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit en continuïteit van zorg vanuit Gezondheidscentrum Winschoten beter zal zijn”

Patiënten moeten dus vanaf 29 november naar Winschoten wanneer zij een consult willen bij Arts & Zorg. Ernstig zieke patiënten of bedlegerige patiënten kunnen nog wel huisbezoek van Arts & Zorg verwachten.

Naar verluidt is over het bovenstaande geen overleg met Dorpsbelangen en de Akkerschans geweest. Ook eigenaar van de Akkerschans: J.M. de Winter en beheerder Henk de Jonge zouden niet over de plannen op de hoogte zijn gesteld.

ingezonden