Groninger Scheurkalender presentatie in Theater De Molenberg te Delfzijl

DELFZIJL – Op vrijdag 26 november wordt de Groninger Scheurkalender 2022 in theater de Molenberg te Delfzijl feestelijk gepresenteerd.

In 2016 werd de 1e Groninger Scheurkalender gelanceerd. Met een collectieve oproep om foto’s in te sturen wat jou in Groningen beweegt, raakt en/of blij maakt, werden honderden mensen in beweging gezet een foto in te sturen. Dit jaar werd een recordaantal van 3.000 foto’s ingestuurd waaruit een jury een selectie heeft gemaakt. Het resultaat is een prachtige scheurkalender (7e editie) geworden, die het enthousiasme van heel veel Groningers 365 dagen in beeld brengt. Bijzondere plekjes, gedichten en verhaaltjes met een persoonlijke emotionele waarde.

Theater De Molenberg

Dat het enthousiasme voor de scheurkalender niet alleen beperkt blijft tot (amateur) fotografen, blijkt uit de gastvrije uitnodiging van de gemeente Eemsdelta, die alle inzenders uitnodigen om de presentatie in Theater De Molenberg in Delfzijl te vieren. Burgemeester Gerard Beukema overhandigt het eerste exemplaar. En daarmee sluit Eemsdelta precies aan op wat de initiatiefnemers met de scheurkalender beogen, mensen op een verrassende manier met elkaar in contact brengen. Na afloop van het officiële gedeelte krijgen de inzenders een gratis kalender aangeboden. Hét moment om zelf te zien of de inzending ook echt in de kalender staat.

Treinreis

Net als in voorgaande jaren biedt vervoersorganisatie Arriva ook dit jaar de inzenders gratis (heen & weer) vervoer aan. Iedereen die met de trein mee naar Delfzijl wil dient om 13.35 uur op het hoofdstation in Groningen op perron 1a aanwezig te zijn. Meereizen kan alleen als iemand zich heeft aangemeld en van de kalenderorganisatie een bevestiging heeft ontvangen.

Aanmelden

Alle inzenders hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de presentatie bij te wonen. Belangstellenden die ook willen komen, zijn van harte welkom. Iedereen dient zich, ivm een beperkt aantal plaatsen, vooraf aan te melden. Aanmelden kan via info@groningerscheurkalender.nl

Trotse partners van de scheurkalender: Arriva, CAB, gemeente Eemsdelta, HANNN, Humanitas, Noorderbreedte, Noorderlicht, RUG, Staatsbosbeheer, gemeente Westerveld, Erfgoedpartners, Natuur en milieufederatie Groningen, Hanze Hogeschool Groningen, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting perspectief Groningen 2025, Zif, Gemeente Groningen, Stichting oude Groninger kerken, Ideeënbank, Gasunie, Gasterra

Ingezonden