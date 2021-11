Hulpdiensten rukken massaal uit voor ongeval bij Alteveer

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 12 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE ZON | NA ZONDAG KOUDER

Het wordt vandaag wat vriendelijker dan gisteren want wolkenvelden gaan afwisselen met enkele opklaringen. Het blijft ook droog, pas in de loop van vanavond is er kans op een beetje regen. De wind is daarbij zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten met windkracht 2 tot 3, de maximumtemperatuur is zo’n 9 graden.

De wind neemt vanavond toe en ook vannacht waait het redelijk, dan is het vrij nat met perioden met regen. Maar morgen is er veel minder wind door een kleine depressie die over het midden van Nederland naar het zuiden trekt. Wij krijgen daardoor morgen veel bewolking en enkele buien, maar ’s middags is het meestal droog. Maximum morgen rond 11 graden.

Zondag is het helemaal droog met zonnige perioden en een matige oostenwind, middagtemperatuur dan rond 10 graden. Begin volgende week gaat daar 3 tot 5 graden vanaf. Dus dan wordt het vrij koud, met zon maar ook mistbanken in de nacht en ochtend.