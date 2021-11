DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermiddag is een automobilist tegen de buitenspiegel van een geparkeerde VW gereden. Dit gebeurde op de Weenerstraße in Bunde. De aanrijding werd door de 26 jarige uit Großefehn afkomstige eigenaresse gezien. De veroorzaker, die in een witte of zilvergrijze VW Golf reed, is doorgereden. Er is aangifte gedaan.

Papenburg

Dinsdagmiddag zag een automobilist te laat dat een voor hem rijdende bestuurster van een blauw/grijze Smart om half zes op de Birkenallee in Papenburg voor een rood verkeerslicht stopte. Hij reed frontaal achterop de Smart. De betrokkenen hebben kort met elkaar gesproken, maar vergaten hun gegevens uit te wisselen. De politie is op zoek naar getuigen en de veroorzaker van de aanrijding.

Weener

Gisteravond om 18.50 uur heeft de politie op de A31, ter hoogte van Weener, een 37 jarige Pool aangehouden. De man bleek gezocht te worden, omdat hij nog een boete van 300 euro open had staan vanwege een vernieling die hij in 2019 had gepleegd. Ook bleek dat het rijbewijs van de man was ingenomen, zijn auto niet verzekerd was en dat hij in het bezit was van een geringe hoeveelheid hasj en wiet.

Omdat de man de boete niet kon betalen werd hij naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij de komende 20 dagen mag verblijven. Voor het rijden zonder geldig rijbewijs, het niet verzekeren van de auto en in het bezit hebben van verdovende middelen werd proces-verbaal opgemaakt.