Stichting de Vrolijkheid presenteert tentoonstelling ‘Destination Unknown’

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met jongeren woonachtig in asielzoekerscentrum Ter Apel. Tijdens een vier weken durend fotografie project kwamen 9 creatieve bewoners bij elkaar om verhalen, vrolijkheid en toekomstplannen te delen terwijl ze foto’s maakten. Een diverse groep mensen die één ding gemeen hebben: hun bestemming is onbekend. Ter Apel is het aanmeldcentrum van Nederland.



Tijdens het project was het doel om een veilige creatieve ruimte te creëren om gedachten tot leven te laten komen in fotografie en tekst. Negen jonge mensen delen hun dagelijkse leven, hun gedachten over het nu, het verleden, maar vooral over de tijd die voor hen ligt. Hoe zag het leven eruit voordat ze vertrokken, waar staan ze nu en welke visie hebben ze op de toekomst?



De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met Hooghoudt (distilleerderij Hooghoudt). Vanaf begin 2021 bied familie Hooghoudt een ruimte aan voor kunstenaars die verbinding creëren met de stad en Stadjers door middel van kunst.



Beeld//Formers

Eén op de twee mensen die naar Nederland komt is jonger dan vijfentwintig jaar. Met Beeld//Formers nemen deze jongeren het heft in eigen hand. Door middel van zelfgekozen disciplines verbeelden zij op eigen wijze een verhaal. In co-creatie met kunstenaars en leeftijdsgenoten werken Beeld//Formers aan verschillende kunstuitingen. Zo worden jongeren met hun talenten zichtbaar voor zichzelf, elkaar en de Nederlandse samenleving.



Stichting de Vrolijkheid

De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op 27 azc’s realiseren. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.



