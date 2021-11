Team groen van tennisvereniging Odivia kampioen

BLIJHAM – Team groen van tennisvereniging Odivia in Blijham is kampioen geworden.

Het was een mooie competitie zegt Robin Brader van de jeugdcommissie. Ze hebben maar liefst 36 punten gehaald in 7 wedstijden, dat is iets meer dan 5 van de 6 wedstrijden gemiddeld gewonnen. Een fantastisch resultaat tegen soms moeilijke tegenstanders.

Het voordeel van dit team is dat het in de breedte zo sterk is. Er is geen verschil tussen nummers 1 t/m 4, ze zijn even sterk. Vaak treffen we tegenstanders die een duidelijke nummer 1 hebben, maar de rest is zwakker. Dan verliezen ze één partij maar de rest wordt makkelijk gewonnen. En waar ze het ook op winnen is de mentaliteit en zelfvertrouwen. Wanneer het erop aankomt in de wedstrijd en het moeilijk wordt, pakken ze de punten. Dat is bijzonder knap op deze leeftijd (10 t/m 12 jaar) en alle 4 kunnen ze dat. Dit kampioenschap hebben ze dan ook verdient. Vorig jaar werd het team al overtuigend kampioen in categorie oranje (8 t/m 10 jaar) en volgend jaar gaan ze de strijd aan in categorie geel (12 t/m 14 jaar). Odivia heeft nu 3 competitieteams; oranje, groen en geel.



Het mooie aan de tennisclub is dat er een hele positieve sfeer hangt, het is er gezellig en de lijnen zijn er kort. Zowel bestuur, commissies als de trainer zijn op de hoogte van de plannen en werken nauw samen. Mocht er iets onduidelijk zijn dan wordt er direct actie ondernomen. Ook wordt er veel georganiseerd voor zowel jeugd als senioren. Iedereen is dan ook welkom op onze club, of je nu competitie speelt of niet. Het is niet zo dat de één belangrijker is dan de ander en we hebben geen selectie groepjes. We proberen elke speler op eigen niveau beter te laten spelen, en dat doen we uitsluitend op een positieve manier. Je bereikt daar veel meer mee, dat zien we terug bij de competitieteams. Maar ook bij ouder-kind toernooi. Tennis is één van de weinige sporten die je als gezin kunt beoefenen. Ouders die soms nog nooit hebben getennist staan op de baan met hun kind. Zo zagen we ouders wel 2 uur lang tennissen met een grote glimlach, daar doe je het voor.



Tennissen is niet duur, je kunt van voorjaar t/m najaar iedere dag tennissen als je wilt. Interesse? Neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@odivia-blijham.nl

Ingezonden