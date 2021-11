Boswerkzaamheden in Ter Apel

TER APEL – Er zijn in de bossen van Ter Apel de komende tijd drie verschillende werkzaamheden aan de gang. De reguliere boswerkzaamheden, uitvoeren van plannen van de landschapsvisie klooster Ter Apel en omgeving, en het kappen van gevaarlijke bomen op de kloosterenclave.

Vorige week startten de al eerder aangekondigde werkzaamheden in de Ter Apelerbossen. Om het bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden maken we ruimte voor jonge en vitale bomen (‘dunnen’ en verjonging van bos) en kappen we risicobomen langs wegen en paden.

Kiezen voor toekomstbomen

In de Ter Apelerbossen werken we nu aan regulier bosbeheer: bomen worden verwijderd zodat andere bomen, zogenaamde toekomstbomen, zich volop kunnen ontwikkelen. Maar hoe bepaal je welke boom een toekomstboom wordt? Daar verschillende redenen voor. De bossen van Ter Apel zijn natuurbossen. In deze bossen kiezen we vooral de inheemse boomsoorten, dus de soorten die van oorsprong hier voorkomen, als toekomstboom. Dat betekent dat als er een keus gemaakt moet worden tussen een Amerikaanse eik en een zomereik, we de zomereik vrijstellen zodat die zich verder kan ontwikkelen. In een productiebos daarentegen kiezen we als toekomstboom een boom met een rechte stam en weinig zijtakken. En in een multifunctioneel bos – een bos waar natuur, recreatie en productie samen komen- kan bijvoorbeeld een mooie klimboom verkozen worden tot toekomstboom.

Risicobomen

Door o.a. droogte in de afgelopen jaren gingen de nodige bomen dood. Een gedeelte van deze bomen staan langs wegen en paden. Dood hout kan vallen en is dus een risico voor bezoekers van het bos. Om ongelukken te voorkomen pakken we deze risicobomen aan. Van een gedeelte van deze bomen wordt alleen de kroon verwijderd, dan blijft er nog een stamstuk staan. Deze zijn aantrekkelijk voor spechten en insecten. Het andere gedeelte wordt verwijderd.

Klimaatbestendig bos

Naast deze werkzaamheden komen er open plekken van anderhalf keer de boomlengte in het bos. Deze ruimte planten we later weer in met andere soorten, zoals linde en boomhazelaar. De keuze om andere boomsoorten in te planten heeft als doel om het bos weerbaarder te maken tegen o.a. ziektes. We kiezen die nieuwe boomsoorten heel zorgvuldig: ze moeten schaduw verdragend zijn want ze worden geplant in bestaand bos, en niet gevoelig voor de huidige plagen (denk aan de essentaksterfte). Ook moeten ze goed zijn voor de strooiselvertering en tegen droogte kunnen. Daarnaast moeten de soorten thuishoren in dit type bos en op deze grondsoort.

Zorgvuldig beheer

Per situatie wordt gekeken hoe er gewerkt wordt in het bos. Om zo min mogelijk schade aan het bos te brengen is er voor een gedeelte van het bos voor gekozen om te werken met een kraan en handzager. Deze kraan pakt de boom en de handzager zaagt de boom door. Doordat de kraan de boom vasthoudt valt de boom niet om en kan die elders neergelegd worden zonder schade aan de directe omgeving te brengen.

Wandel- en fietspaden tijdelijk slechter begaanbaar

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel- en fietspaden zoveel mogelijk ontzien. Toch kan het voor komen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd en indien nodig worden ze tijdelijk afgesloten.

Kloosterbos

Twee jaar geleden is de landschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving gepresenteerd. De plek is meer dan alleen het klooster. Een betere samenhang tussen het klooster en de omgeving met de cultuurhistorie als basis, maakt het gebied aantrekkelijker. Met verschillende partijen werken we samen aan de uitvoering van deelprojecten van deze visie.

Lees hierover meer op het blog Werken aan visie klooster Ter Apel en omgeving.

Dode bomen op kloosterenclave

Op de kloosterenclave staan een aantal dode bomen. Bij de ingang van het klooster staan beuken die dood zijn en aan de andere kant van het klooster staan kastanjes die zo goed als dood zijn. Voor de veiligheid van de bezoekers en om te voorkomen dat dode bomen op het klooster vallen, gaan we deze bomen op korte termijn kappen. De kastanjes worden volgende week gekapt en de beuken later dit jaar. We hebben de ambitie om hier weer nieuwe bomen te planten. Naast deze bomen staan er op de kloosterenclave nog andere bomen die aandacht nodig hebben. Uit deze bomen wordt het dode hout verwijderd. Op deze manier kunnen ze nog een paar jaar blijven staan.

Op 15 november starten de werkzaamheden in het bos rondom het klooster Ter Apel. Er komt geen houtoogstmachine in het bos; alles wordt met de hand en een motorkettingzaag uitgevoerd. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, sluiten we het kloosterbos tijdens de werkzaamheden af voor bezoekers. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt er niet gewerkt en is het bos open voor wandelaars.

Donderdagmiddag 18 november organiseert Staatsbosbeheer van 14.00 tot 15.30 uur een inloopmoment waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen bij de eerste resultaten van de werkzaamheden.

Ingezonden door Jelka Vale