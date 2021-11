DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vannacht heeft de politie in Weener om tien over twaalf op de Altepeldemühle een 26 jarige man aangehouden. De man bestuurde onder invloed van wiet en met een alcoholgehalte van 1,29 promille in zijn bloed een elektrische scooter. Hij kreeg een rijverbod opgelegd en werd meegenomen voor een bloedproef.

Bunde

Met een alcoholpromillage van 2,94 bestuurde een 48 jarige man om half twee vannacht op de Zur Mühle een auto. Ook bleek hij niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Hij moest de auto laten staan en werd meegenomen naar het politiebureau.

Bunde

Een 17 jarige bestuurder van een auto verloor vannacht om tien over twee de macht over het stuur en belandde in de berm. Hij liet de auto staan en vluchtte naar zijn woonadres. Daar werd hij later door de politie aangehouden. Een ademtest wees uit dat hij 1.34 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd voor een bloedproef meegenomen naar het politiebureau en kreeg een verbod voor het besturen van motorvoertuigen opgelegd.

Walchum

Vrijdagochtend ontstond om kwart voor twaalf brand in het motorgedeelte van een Mercedes. De auto stond op dat moment op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Am Markt in Walchum. Het vuur werd door de eigenaar van de auto geblust. De brandweer van Dersum voerde nacontrole uit. De schade wordt op 3.000 euro geschat.