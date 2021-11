Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 14 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE DROGE DAGEN | SOMS WAT ZON

Het is ook vandaag overwegend bewolkt en nogal nevelig, maar vanmiddag kan de bewolking een beetje gaan breken en er komt ruimte voor enkele zonnige momenten. Koud is het niet met een zwakke tot matige noordoostenwind, en temperaturen van 9 of 10 graden.

Vannacht en morgen is er weinig wind en dat betekent kans op mist en laaghangende bewolking, mogelijk is er morgenmiddag ook af en toe zon. Het daalt vannacht tot een graad of 4, morgenmiddag wordt het ongeveer 8 graden. En wat er morgen aan wind is, waait uit het oosten.

Dinsdag is er een zwakke zuidenwind, voor de rest is het ook dan de meeste tijd bewolkt met kans op mist in de nacht en ochtend. Maximum dinsdag rond 6 graden. Woensdag verandert het wel want dan komt er een matige tot vrij krachtige westenwind. Dat geeft af en toe regen maar vanaf woensdag zijn er ook zonnige perioden, en middagtemperaturen die gaan stijgen naar 9 tot 11 graden.