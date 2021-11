DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die woensdagochtend rond kwart voor negen op de kruising Guthofstraße/Ecke Rheiderlandstraße in Papenburg plaats vond. Een bestuurder van een Audi botste daar achterop aan VW Caddy die voor het rode licht stond te wachten. De 28 jarige bestuurder van de VW heeft kort met de veroorzaker gesproken, maar er zijn geen gegevens uitgewisseld. De politie verzoekt de bestuurder van de Audi en eventuele getuigen om contact op te nemen.

Emsland/Weener/A 31

Gistermorgen om 05.35 uur meldden getuigen dat een bestuurder van een Opel ter hoogte van Lathen opvallend rijgedrag vertoonde. Hij reed vermoedelijk tegen de vangrail. Ook reed hij dan weer snel en dan weer heel langzaam over de A31 in noordelijke richting. Ter hoogte van de parkeerplaats Rheiderland, bij Weener, werd de bestuurder aan de kant gezet. De 26 jarige van inwoner van Uplengen werd aan blaastest onderworpen. De test wees uit dat hij 1.51 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen en er werd een bloedproef gedaan.

Weener

Op elf november is om 16.25 uur een automobilist tegen een geparkeerde blauwe VW Polo gereden. Hierbij raakte de linker buitenspiegel beschadigd. Het ongeluk gebeurde op de Graf-Edzard-Straße ter hoogte van huisnummer 57 in Weener. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de aanrijding.

Weener

Vannacht heeft de politie kort na twaalf uur op de A31, ter hoogte van Weener, een 26 jarige Syriër aangehouden. De man zat als passagier in een auto die kort daarvoor de grens was gepasseerd. Hij was in 2018 veroordeeld voor mishandeling en seksuele intimidatie. Van de opgelegde straf moest hij nog 650 euro betalen. Doordat hij de boete en de extra kosten van 276 euro meteen kon betalen bleef hem een gevangenisstraf van 65 dagen bespaard.

Bockhorst

Vannacht is de geldautomaat van een filiaal van de Volksbank aan de Hauptstraße in Bockhorst opgeblazen. Nadat de daders zich toegang tot het pand hadden verschaft werd om twee uur de geldautomaat opgeblazen. De daders zijn in onbekende richting in een donkere auto gevlucht. Over een eventuele buit is niets bekend gemaakt.

Bij de ontploffing ontstond brand, die door de brandweer werd geblust. Bewoners van aangrenzende woningen moesten worden geëvacueerd. Volgens de politie is het een grote ravage en is de schade hoog. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Haselünne

Gisteravond om half acht is bij een ongeval op de Lingener Straße in Haselünne een 22 jarige man zwaargewond geraakt. De man kwam door onbekende oorzaak met zijn BMW in de berm terecht en botste tegen de vangrail. Hierbij raakte hij bekneld. Hij werd door de brandweer uit de auto bevrijd en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 9.000 euro geschat.

Haren

Vanmorgen is om vier uur in de kelder van een twee onder één kap woning aan de Lohkamp in Haren een wasmachine in brand geraakt. Bij de brand raakte niemand gewond. Het vuur werd door de brandweer van Haren geblust. Bij de brand raakte ook de waterleiding beschadigd. Over de hoogte van de schade is niets bekend.