Naambord Henk Nienhuis stadion officieel onthuld

VEENDAM – Op vrijdag 12 november hebben wethouder Henk Jan Schmaal en de familie van Henk Nienhuis de nieuwe naam van het stadion op het sportpark De Langeleegte onthuld.

Begin 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de naam Gjaltema stadion te wijzigen in het “Henk Nienhuis stadion”. Nu de werkzaamheden aan het stadiongebouw zijn afgerond krijgt het stadion daadwerkelijk zijn nieuwe naam. Na de onthulling is er een rondleiding door het stadion.

Henk Nienhuis

Henk Nienhuis overleed op 18 februari 2017 op 75-jarige leeftijd. Henk Nienhuis was een icoon in de Groninger voetbalwereld en was van grote betekenis voor het betaald voetbal in Veendam. Van 1963 tot 1973 was Henk een verdienstelijk speler voor Veendam. Met hem als trainer promoveerde de club twee keer naar de eredivisie. Hij zette op die manier Veendam op de kaart. In de jaren tachtig was Henk Nienhuis directeur van de club. Hij maakte zich sterk voor de bouw van het stadion zoals deze er nu staat. Henk Nienhuis was in totaal ongeveer 25 jaar werkzaam voor de club. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De visie en doestelling van het Leer- en sportpark, sport stimuleren en talent ontwikkelen, lagen Henk Nienhuis aan het hart en droeg dat uit in de Veendam en de regio. Daarom is het passend het stadion juist naar hem te vernoemen. Henk Nienhuis … Mister Veendam.”

Stadion weer vol in gebruik

In het Henk Nienhuis stadion zijn inmiddels verschillende gebruikers actief. Naast Team Sport van de gemeente Veendam zijn ook Wielervereniging De Stormvogels, Judoschool Veendam, SOB De Zandloper en het Alfa College in het gebouw gevestigd. Sinds 2020 wordt een deel de 2e verdieping van het stadion gebruikt als vergaderlocatie voor de gemeenteraad van Veendam. Het hoofdveld en kleedkamers worden gebruikt door Veendam 1894. De herontwikkeling van het stadion maakt onderdeel uit van de realisatie van het Leer- en Sportpark (LSP).

Ingezonden