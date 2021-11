Aardbeving met een kracht van 3.2 bij Garrelsweer

GARRELSWEER – Vanmorgen vond bij Garrelsweer een aardbeving met een kracht van 3.2 op de Schaal van Richter plaats.

Om 01.46 uur vond bij Garrelsweer een aardbeving plaats. De beving had een kracht van 3.2 op de Schaal van Richter. Dit is de op vier na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten. Er vonden enkele kleinere naschokken plaats in de buurt.

De laatste beving bij Garrelsweer is de 61 ste aardbeving van dit jaar in het noorden van ons land. De teller eindigde in 2020 op 78.

10 januari Sappemeer 1.3

24 januari Tjuchem 1.9

27 januari Loppersum 1.9

28 januari Leermens 0.2

31 januari Stedum 1.0

21 februari Nieuwolda 0.7

28 februari Munnekezijl 1.3

9 maart Wetsinge 0.7

13 maart Loppersum 0.6

30 maart Wildervank 1.5

31 maart Wirdum 1.0

2 april Loppersum 0.8

28 april Huizinge 2.3

29 april Huizinge 1.3

1 mei Groningen 0.8

17 mei Loppersum 1.4

26 mei Wirdum 0.6

29 mei Ten Boer 1.2

29 mei Westeremden 0.6

30 mei Uithuizermeeden 0.3

12 juni Eenum 2.0

19 juni Stedum 0.9

19 juni Loppersum 2.3

1 juli Wirdum 2.2

1 juli Wirdum 0.4

14 juli Winneweer 0.2

18 juli Muntendam 0.3

5 augustus Garsthuizen 0.6

5 augustus Hellum 1.8

6 augustus Groningen 0.6

9 augustus Meedhuizen 0.9

20 augustus Stedum 0.3

26 augustus Wirdum 0.9

5 september Loppersum 0.3

14 september Delfzijl 0.4

18 september Zeerijp 0.9

20 september Meedhuizen 1.2

30 september Overschild 0.8

4 oktober Zeerijp 2.5

4 oktober Appingedam 1.8

4 oktober Zeerijp 2.2

6 oktober Zeerijp 1.3

7 oktober Zeerijp 0.6

15 oktober Zeerijp 1.1

18 oktober Sint Annen 1.1

22 oktober Zeerijp 0.8

27 oktober Eppenhuizen 0.5

27 oktober Zeerijp 0.4

31 oktober Garrelsweer 0.7

4 november Froombosch 0.3

5 november Scharmer 1.1

8 november Westeremden 1.7

10 november Oldenzijl 0.9

13 november Zeerijp 1.3

13 november Ten Post 0.9

15 november Westeremden 0.9

15 november Garrelsweer 0.6

16 november Garrelsweer 3.2, 0.6, 0.3, 0.2

Veel Groningers werden vannacht opgeschrikt door een zware beving. De op vier na zwaarste ooit. Sterkte Groningen en pas goed op elkaar. Een paar tips: https://t.co/k0nu2H4Qkt https://t.co/wRy3By7fE2 — Veiligheidsregio Groningen (@VRgroningen) November 16, 2021