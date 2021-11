Bibliotheken organiseren lezing over digitaal nalatenschap

VEENDAM – Donderdag 25 november organiseert Bibliotheek Veendam van 14.00 – 15.30 uur een lezing over digitaal nalatenschap.

We hebben steeds meer persoonlijke gegevens, vaak met een wachtwoord, op het internet staan. En ook de toegang tot onze pc, tablet of smartphone is beveiligd. Uit onderzoek van SeniorWeb is gebleken dat maar weinig mensen stilstaan bij hun digitale nalatenschap. In november gaan we in verschillende bibliotheken met elkaar in gesprek over onze digitale erfenis, want wat moet er met deze gegevens gebeuren na ons overlijden?

Lezing Digitaal nalatenschap

Renée Kamphuis en Wim Wijninga vertellen in deze lezing wat er komt kijken bij digitaal nalaten en hoe je dit praktisch kunt regelen. Van profielen op sociale media, tot digitale abonnementen en accounts bij webwinkels, Google of Apple. Als alles goed in kaart is gebracht, wordt het voor de nabestaanden een stuk makkelijker de zaken af te handelen.

De lezing Digitaal nalatenschap vindt donderdag 25 november van 14.00 – 15.30 uur plaats in Bibliotheek Veendam. Wil je deze gratis lezing bijwonen? Meld je aan via www.biblionetgroningen.nl/veendam of bij de balie in de bibliotheek.

In de Groningse bibliotheken gelden de basisregels rondom corona: biblionetgroningen.nl/corona

Ingezonden