DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen vrijdag en maandag is aan de Segberg in Haren bij twee units ingebroken. Binnen werden kasten overhoop gehaald. Er werd onder anderen een vatpomp, voor het verpompen van vloeistoffen uit vaten, tanks en containers buitgemaakt.

Papenburg

Bij een inbraak in een unit aan de Nordhafen in Papenburg zijn tussen vrijdag en maandag gereedschap en machines gestolen. De dieven vernielden een slot om de bouwcontainer binnen te komen. De schade bedraagt 1.300 euro.

Surwold

Tussen vrijdag en zondag is uit een voortuin van een woning aan de Heideweg in Surwold een metalen beeld gestolen. Het beeld werd met geweld van een betonnen sokkel gerukt. De schade bedraagt 150 euro.

Sögel

Vanmorgen om kwart over tien is bij een ongeval op de Mühlenstraße in Sögel een 85 jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw, die zich in een rolstoel verplaatste, werd over het hoofd gezien door een 39 jarige bestuurder van een Mercedes, toen deze vanaf de Clemens-August-Straße rechtsaf de Mühlenstraße op reed. Het slachtoffer stak op dat moment de weg over. Ze kwam bij de aanrijding ten val. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.