Gemeentebelangen Westerwolde stelt kandidatenlijst vast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 17 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN | TOT ZONDAG VRIJ ZACHT

Een zwak front met wat regen trekt vanochtend verder door naar Duitsland en er komen al opklaringen, vanmiddag wisselen opklaringen af met wolkenvelden en misschien valt er dan nog een kortdurende bui. De wind gaat uit het westen tot noordwesten waaien en wordt windkracht 3 tot 4. Daarmee stijgt de temperatuur tot ongeveer 11 graden.

Morgen zal de bewolking overheersen en dan is er maar weinig zon. Soms valt er wat regen of motregen en veel is dat niet, en het wordt opnieuw zacht met een middagtemperatuur rond 11 graden.

De vrijdag en zaterdag zijn zo goed als droog en dan zijn er weer wat meer opklaringen. En het is dan nog zacht met 10 á 11 graden, vanaf zondag wordt het kouder met af en toe regen en 8 graden. Begin volgende week ligt de middagtemperatuur rond 6 graden en er is dan kans op een regen- of hagelbui.