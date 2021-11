Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door de Lethe

BELLINGWOLDE, DE LETHE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door de lethe. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandel Beleving De Lethe in de verjongde uitvoering wo 17-11-2021.

Vanmorgen een prachtige wandeling in het kader van Wandelen Werkt in de Lethe gelopen, die aangepast is voor de komst van otters vanuit Duitsland. En zal mij ook niet verbazen voor de beverratten. Ze mogen legaal en zonder paspoort de grens over. Onze wandelcoaches waren Eltjo Glazenburg, Ooldrik Modderman en Els Eckhardt-Poelman.

De catering werd verzorgd door De Meet in Bellingwolde. Wij werden gastvrij ontvangen door oud-huisarts Bert Veeman in zijn mooie tuin en terras waar we de soep konden nuttigen.



De Lethe is veranderd en het is er nog mooier geworden om te genieten van de natuur en de geluiden van de vele vogels, als je een beetje geluk hebt kom je ook nog wel reeën tegen.

De Lethe in verjongde uitvoering:

De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. Tot op heden was er tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem geen verbinding. Het ecologisch functioneren van beide systemen werd hierdoor belemmerd. Met het aanleggen van de ecologische verbindingszone tussen Westerwolde en de Eems ontstaat er straks een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden. Behalve van noord naar zuid kunnen beschermde diersoorten zich straks ook van oost naar west verplaatsen. Waaronder een otterpassage.

Welke werkzaamheden zijn er gebeurd:

Aan Nederlandse zijde worden in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd en in de Lethe zijn nu poelen en waterloopjes. De werkzaamheden voor de Brualer Schloot aan de Duitse zijde bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden zijn in oktober 2020 gestart en hebben geduurd – tot en met maart 2021.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Greetje Dümmer

HIER vindt u alle foto’s