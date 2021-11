Burgemeester Berry Link huldigt BMX-er Aron Tilman

VEENDAM – Vanmiddag is BMX-er Aron Tilman gehuldigd door burgemeester Berry Link.

Aron is op 3 juli 2021 Nederlands Kampioen BMX geworden in de klasse boys 11 jaar. Het was voor Aron de tweede keer dat hij Nederlands Kampioen BMX is geworden. Ook in 2017 was Aron Nederlands Kampioen.

In totaal deden er tijdens het Nederlands Kampioenschap van de KNWU in Haaksbergen in de klasse boys 11 jaar 50 kinderen mee. Daarvan reden de beste 8 een finale. Aron heeft alle manches en finales gewonnen. Aron fietst voor de Flying Birds in Winschoten.

Bron: Gemeente Veendam