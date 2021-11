Extra aandacht voor doorligwonden op Stop Decubitus Dag

REGIO – De wondverpleegkundigen van de ziekenhuislocaties en woonzorgcentra van Treant Zorggroep vragen aandacht voor decubitus en het voorkomen ervan. Dat doen ze vandaag tijdens de tiende wereldwijde Stop Decubitus Dag.

Wondverpleegkundige Monique Kamman van Treant: ‘We zijn dagelijks scherp op decubitus, maar het is goed hier eenmaal per jaar extra aandacht voor te hebben. Zo houden we elkaar bij de les om deze vervelende complicatie zoveel mogelijk te voorkomen.’

Doorliggen

Decubitus, in de volksmond beter bekend als doorliggen, is een beschadiging van de huid of onderliggend weefsel. Het ontstaat als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht. Decubitus heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. ‘Mensen ervaren onder andere pijn, ongemak, verminderde mobiliteit en geurproblematiek.’

Veel patiënten, bewoners en cliënten van Treant hebben een verhoogd risico op decubitus. De verschillende disciplines van Treant werken iedere dag samen en maken gebruik van elkaars expertise om de kans op decubitus zo klein mogelijk te maken.

‘Het inzetten van preventieve maatregelen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van iedere zorgmedewerker’, legt Kamman uit. ‘Denk hierbij aan het gebruik van de juiste materialen en ook het geven van de wisselligging. Hierbij wordt de lichaamshouding van een patiënt, bewoner of cliënt regelmatig veranderd.’

‘Daarnaast werkt Treant met zogenoemde aandachtsvelders wondzorg. Deze ruim honderd aandachtsvelders worden jaarlijks geschoold door de wondverpleegkundigen. Op de verschillende afdelingen zijn zij het aanspreekpunt voor collega’s als het gaat over decubitus, ze besteden er zelf extra aandacht aan en dragen actief kennis over’, vertelt de wondverpleegkundige. ‘De aandachtsvelders zijn een belangrijke spil in de strijd tegen decubitus. Ze zijn onze ogen op de afdelingen. Zonder hun signalerende functie en tijdige acties zouden wij te laat kunnen komen.’

Jaarlijkse meting

Op de ziekenhuislocaties van Treant wordt op de Stop Decubitus Dag jaarlijks een prevalentie meting decubitus gedaan. Hierbij wordt gekeken welk percentage aanwezige patiënten decubitus heeft. Kamman: ‘Dit is geen verplichte indicator meer, maar wij vinden het belangrijk dat we weten wat de prevalentie van decubitus is binnen onze ziekenhuisorganisatie. Ook op de zeventien locaties voor wonen en zorg doen we ieder jaar een prevalentie meting. Deze meting heeft in de eerste week van november plaatsgevonden en de resultaten hiervan stemden ons positief! ’

Bij Treant Zorggroep staat de preventie van decubitus hoog in het vaandel. Want: Aandacht is de beste preventie.

