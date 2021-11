GroenLinks Stadskanaal gaat voor 15 extra stemmen

STADSKANAAL – GroenLinks Stadskanaal is er klaar voor: de lijst is gekozen, het programma ligt klaar. Dit alles om nu vijftien stemmen extra te behalen. De vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam de partij vijftien stemmen tekort voor de begeerde zetel in de Knoalster raad. Met lijsttrekker Kees Lueks wil de partij die extra stemmen binnenhalen.

Kees Lueks is een nieuwkomer voor de lokale politiek in Stadskanaal, maar hij is een ervaren persoon die de afdeling draagt, waarbij hij discussie niet uit de weg gaat. Kees heeft jarenlange ervaring in het lokale welzijnswerk. Sinds 2008 werkt hij bij gemeentes in o.a. in de bedrijfsvoering, daarnaast is hij trainer bij de Runners. Kees ziet dat de gemeente aan verandering toe is: “Belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen, zeker met verduurzaming. Verduurzaming van bijvoorbeeld je eigen woning, dit om energiearmoede tegen te gaan en om prettiger te wonen. Hier moet hulp bij geboden worden, zodat er geen tweedeling ontstaat in onze omgeving en zodat we samen klimaatverandering aanpakken.”

De partij ziet dat de zorgen bij de inwoners groot zijn. Kan de energierekening betaald worden? Hebben we een bewoonbaar huis dat betaalbaar is? Overstromen onze straten niet bij hoosbuien? Op welke manier kan ik klimaatneutraal worden? GroenLinks ziet hier een taak voor zich weggelegd.

GroenLinks Stadskanaal gaat deze taak op zich nemen met ons team voor verandering: op plek twee Nadja Siersema – Orsel; groepsleerkracht & Statenlid. Op plek drie Wily Noppen, David Serra op plek vier, op plek vijf Doetie Ketellapper en als lijstduwer Jakob Haverkamp.



GroenLinks Stadskanaal is er klaar voor om de gemeente Stadskanaal te anderen. GroenLinks voor een socialer, duurzamer en groener Stadskanaal.

Ingezonden