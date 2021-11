DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Gistermorgen/middag is tussen acht uur en twintig voor één vanuit de Kirchstraße in Haren een scooter gestolen. Het betreft een voertuig van het merk Peugeot, met een waarde van ca. 700 euro.

Haselünne

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een apotheek aan de Hammer Straße in Haselünne een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een raam en een deur, maar slaagden er niet in binnen te komen. De schade wordt op 1.200 euro geschat.

Niederlangen

Tussen 11 en 17 november is vanaf een gebouw op het terrein van een elektriciteitscentrale aan de Forststraße in Niederlangen 10 meter koperen dakgoot gestolen. De schade wordt op 270 euro geschat.

Dersum

Gisteren is op de Hauptstraße in Dersum iemand tegen een muur die dient als omheining van een terrein aangereden. Het ongeval gebeurde tussen 16.00 en 17.10 uur. De veroorzaker is doorgereden, zonder zijn gegevens achter te laten.

Lingen

In samenwerking met het grensoverschrijdend politieteam heeft de politie van Lingen dinsdag een gestolen auto in beslag genomen. De VW Tiguan, met een waarde van ca. 20.000 euro, werd in oktober in Nederland gestolen. De politie kwam de wagen na een melding door het Duitse RDW in Lingen op het spoor. Een 60 jarige inwoner van Nordrhein-Westfalen probeerde daar met vervalste papieren de auto op zijn naam te krijgen. Er werd proces-verbaal opgemaakt vanwege het vervalsen van documenten. De auto werd door agenten uit Emsdetten op het terrein van een autohandelaar aangetroffen. De politie doet onderzoek welke rol de 60 jarige in de diefstal van de VW heeft gespeeld.