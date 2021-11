Literaire avond met Adriaan van Dis

WINSCHOTEN – November staat voor bibliotheken in heel Nederland in het teken van de leesbevorderingscampagne Nederland Leest. Iedereen kan gratis het themaboek De wandelaar van Adriaan van Dis ophalen in de bibliotheek, ook als je geen lid bent. Op 8 december interviewt Arno van der Heyden de schrijver in De Klinker in Winschoten.

Biblionet Groningen organiseert diverse activiteiten rondom Nederland Leest, maar de avond met Adriaan van Dis is toch wel een bijzondere: “Met Boekeloere, onze online boekenclub, lezen we inmiddels met 750 leden elke maand samen een boek,” vertelt Marjon Leertouwer van Biblionet Groningen. “Aan het einde van de maand interviewt Arno van der Heyden de schrijver live op Facebook. Vanwege Nederland Leest pakken we het nu wat grootser aan en organiseren we deze Boekeloere Special met Adriaan van Dis. Een mooie literaire avond voor iedereen die graag leest en benieuwd is naar de man achter het boek.”

Van der Heyden interviewt Van Dis over De wandelaar met speciale aandacht voor het thema ‘over de grens’. Aansluitend draagt Adriaan van Dis voor uit zijn boek én uit zijn nieuwe bundel, waarbij hij het publiek betrekt. In de pauze is er gelegenheid om de boeken van Van Dis aan te schaffen en deze door de schrijver te laten signeren.

Corona

Ondanks de huidige coronamaatregelen gaat de avond met Adriaan van Dis in De Klinker vooralsnog door. Gasten met een ticket zijn welkom op vertoon van een coronabewijs (QR-code) en een geldig legitimatiebewijs.

Ingezonden