Sinterklaasfeest voor kinderen uit Vriescheloo en Veelerveen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 18 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKENVELDEN | VANAF ZONDAG KOUDER

Het zal iets vaker bewolkt zijn dan gisteren, maar vooral vanmiddag zijn er ook een paar opklaringen. Uit de bewolking kan overigens wel wat lichte regen vallen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen en de temperatuur stijgt van 8 naar 11 graden.

Morgen is een vergelijkbare dag, met af en toe opklaringen maar vaak ook bewolking. Het is ook morgen overwegend droog met 11 of 12 graden in de middag, en er is wat meer wind dan vandaag: windkracht 4 uit het westen.

Op de zaterdag wordt het nog zo’n 10 graden en staat er weer wat minder wind, het is pas op zondag dat het zal veranderen: Dan zijn er perioden met regen en met een noordenwind wordt het 8 á 9 graden. Begin volgende week zakken de maxima terug naar 5 of 6 graden, met kans op nachtvorst maar wel zonnige perioden. Later volgende week is er kans op enkele winterse buien.