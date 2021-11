Deelnemers The Barrel Challenge Noorderlicht Editie vertrekken uit Winschoten

WINSCHOTEN – Vandaag zijn de deelnemers aan The Barrel Challenge Noorderlicht Editie uit Winschoten.

In tegenstelling tot andere edities is het bij The Barrel Challenge Noorderlicht Editie niet vereist dat de deelnemers in een oude barrel van 20 jaar of ouder rijden. Toch is de uitdaging er niet minder om. Onderweg moeten de deelnemers diverse opdrachten uitvoeren.

Aan deze editie doen 58 auto’s mee. De challenge wordt zoals altijd weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep. Zij rijden zelf ook mee.

Het eindpunt is Kiruna in Lapland. Daar hopen de deelnemers het Noorderlicht te zien. Vandaag ging de tocht naar Travemunde, waar vandaan de auto’s met de ferry naar Trelleborg (Zweden) gingen. Daar komen ze morgen aan en dan begint het echte avontuur. De eerstvolgende overnachting is in Gävle. Vanuit Trelleborg is dit een tocht van 760 kilometer.

Foto’s/video: Mazzelmoaze, Westerwolde Drone