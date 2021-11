GroenLinks Westerwolde presenteert kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 19 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHT WEER | VANAF ZONDAG KOUDER

De ochtend is vandaag redelijk bewolkt met maar weinig zon, vanmiddag komt de zon er af en toe bij. Toch blijven er ook dan wolkenvelden en daar zou ook een kleine bui uit kunnen vallen. Er staat vandaag een matige westenwind, de temperatuur schommelt de hele dag rond de 12 graden.

In het komende weekend is de zaterdag vergelijkbaar met vandaag met vrij veel wolkenvelden, af en toe zon, en een matige westenwind. Zondagnacht passeert een front met regen, en zondag overdag is de wind gedraaid naar het noordwesten. Dan zijn er nog enkele opklaringen maar ook buien. Het is dan kouder want morgen wordt het nog zo’n 11 graden, zondag is het maar 7 a 8 graden.

Begin volgende week is de maandag vrij zonnig met kans op nachtvorst en overdag ’s middags 5 á 6 graden. Dinsdag is er meer bewolking met kans op een bui, maar het blijft dan vrij koud.