Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Ieneke Pluimert

WINSCHOTEN – Vanmiddag werd aan mevrouw Ieneke Pluimert door burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt ter gelegenheid van haar afscheid als bestuurslid van Humanitas, afdeling Oldambt. De uitreiking vond plaats in partycentrum Lamain in Winschoten. Mevrouw Pluimert werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Grote inzet voor Humanitas en Stichting Robinia

Mevrouw Pluimert heeft zich vijfentwintig jaar (van 1996 tot 2021) als bestuurslid (waaronder waarnemend voorzitter) en vrijwilliger ingezet voor Humanitas in Winschoten en Oldambt.

Decoranda heeft gedurende die jaren de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers aanhoudend uitgevoerd. Voortvloeiend uit haar bestuursfunctie heeft zij jarenlang deel uitgemaakt van inspraakplatforms, waaronder de WMO-raad van de gemeente Oldambt.

Zij was medeoprichter van het project Vriendschapskring van Humanitas waarbij vrijwilligers met de deelnemers, allen met een licht verstandelijke beperking, diverse activiteiten ondernemen.

In 2001 is door haar de projectgroep Rouw opgezet waarvan zij de coördinator was. In 2011 is mede op haar initiatief het project Activerend Huisbezoek van Humanitas opgezet.

Stichting Robinia

Ook was mevrouw Pluimert vanaf 2008 voorzitter van de stichting Robinia. Stichting Robinia werd opgericht met als doel het realiseren van een ontmoetingscentrum voor nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats aan de Acacialaan in Winschoten. Decoranda was de initiatiefnemer voor het bouwen van dit ontmoetingscentrum.

Wegens verhuizing naar het westen van het land heeft zij haar bestuursfuncties eind 2020 beëindigd. Vanmiddag namen het bestuur en de vrijwilligers van Humanitas afscheid van haar tijdens een feestelijke bijeenkomst in partycentrum Lamain.

Ingezonden