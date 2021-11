SOOOG en Tintengroep verlengen schoonmaakcontracten met Afeer

WINSCHOTEN – Afeer heeft de Europese aanbesteding gewonnen die onderwijsorganisatie SOOOG had uitgeschreven voor de schoonmaak van haar scholen. Ook welzijnsorganisatie Tintengroep heeft voor de schoonmaakdiensten op 8 van haar locaties de contracten met Afeer opnieuw verlengd. Dat betekent dat de werkgelegenheid voor een kleine 70 medewerkers bij Afeer voor de komende jaren is verzekerd. Afeer kan op deze locaties ook werkzoekenden inzetten en hen begeleiden naar een vaste werkplek in de schoonmaakbranche.

SOOOG

Jaap Hansen, bestuursvoorzitter van SOOOG, is blij met de uitkomst van de aanbesteding: “We werken al jaren samen met Afeer voor het schoonmaken van onze basisscholen en zijn dik tevreden over de samenwerking en de kwaliteit van de dienstverlening. Bij de aanbesteding stak Afeer met kop en schouders boven de andere gegadigden uit.” Afeer maakt met ongeveer 50 medewerkers al geruime tijd schoon op 18 scholen van onderwijsorganisatie SOOOG. De scholen van SOOOG zijn verdeeld over de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Het contract van SOOOG met Afeer heeft een looptijd van maximaal 7 jaar.

Tintengroep

Ook Tintengroep, in Noord-Nederland actief op het gebied van sociaal werk en peuterwerk, verlengt haar schoonmaakcontract met Afeer. De verlenging betreft een periode van 2 jaar en biedt werk aan ongeveer 18 medewerkers die op 8 locaties van de Tintengroep schoonmaken. Het gaat om locaties in Oostwold en Winschoten. Johan Brongers, voorzitter van de raad van bestuur van de Tintengroep: ”Afeer biedt kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De doelstellingen van onze organisaties passen dus goed bij elkaar; we geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen een plek heeft. Daarnaast zijn we vanuit de Tintengroep erg tevreden over de dienstverlening van Afeer.”

Sociaal bedrijf

Afeer-directeur Johan van Dam is verguld met de verlenging van beide contracten. “Natuurlijk zijn we heel erg trots dat onze klanten tevreden zijn over de diensten die we leveren en de samenwerking willen verlengen. Ons schoonmaakbedrijf is een belangrijke motor voor werkgelegenheid in de regio. We leiden veel werkzoekenden op tot professionele schoonmakers en dat kunnen we nu de komende jaren blijven doen. Het is ook een mooi en kansrijk beroep.“

Over Afeer

Afeer is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Mensen die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen, worden door Afeer geholpen. Daarnaast organiseert Afeer dagelijks werk voor ruim 850 medewerkers met een arbeidsbeperking. Afeer werkt mee aan een inclusieve arbeidsmarkt en is bruggenbouwer tussen overheid en bedrijfsleven.

