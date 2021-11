Burgemeester Jaap Kuin verwelkomt Sinterklaas in Pekela

PEKELA – Vanmiddag verwelkomde burgemeester Jaap Kuin Sinterklaas in Pekela.

In de gemeente Pekela werd vandaag een gezamenlijke intocht van Sinterklaas georganiseerd. De rit door de dorpen startte vanmorgen aan de Doorsneeweg in Nieuwe Pekela. Vervolgens reed de Sint per koets door diverse straten in Nieuwe- en Oude Pekela. Zijn Pieten begeleidden hem met diverse voertuigen.

Bij het gemeentehuis werd het gezelschap welkom geheten door burgemeester Jaap Kuin. Langs de route stonden veel kinderen met hun ouders om de Goedheiligman te begroeten.

Foto’s: Fred Stötefalk.