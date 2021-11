Burgemeester Jaap Velema en Nynke Sterenberg krijgen eerste exemplaar van het boek “Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren ’70, groeikernen en woonmilieus” uitgereikt

TER APEL – Gistermiddag vond in Museum Klooster Ter Apel de presentatie en overhandiging van het boek: “Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren ’70, groeikernen en woonmilieus” aan burgemeester Jaap Velema en Nynke Sterenberg plaats.

Architect Jan Sterenberg (1923–2000) werkte in de overgangsperiode van strakke wederopbouwwijken met rijtjeswoningen naar bloemkoolwijken met woonerven. Zijn bureau in Ter Apel was een van de grootste architectenbureaus van Nederland en bouwde tussen circa 1950 en 1980 tienduizenden woningen door het hele land, van de stadswijk Lewenborg in Groningen tot Buytenwegh de Leyens in Zoetermeer en stadsvernieuwing in Zwolle. Sterenberg zag wonen als een activiteit en zijn ontwerpen moesten bewoners aanzetten tot creatief gebruik van de woning én haar omgeving. De woningen waren sober en functioneel; de groene omgeving bood plaats voor ontspanning en aan spelende kinderen.

De politiek actieve Sterenberg verkeerde met de bouwelite van Nederland en was tegelijkertijd groot pleitbezorger van inspraak. Zijn opvattingen over wonen en nieuwe woonvormen werden erkend met een hoogleraarschap aan de TU Delft. Desondanks ging zijn bureau begin jaren 1980 roemloos ten onder.

Klooster Ter Apel was de thuisbasis van destijds het grootste architectenbureau van Nederland. Jan Sterenberg heeft daarnaast veel voor het dorp én voor het klooster betekend. Zo nam hij, als voorzitter van de Stichting Museum-Klooster Ter Apel, het initiatief tot het laten bouwen van de nieuwe kloostervleugel, die werd ontworpen door een van zijn grote voorbeelden en inspiratiebronnen, de Deense architect Johannes Exner, geholpen door zijn jongere collega Finn Larsen. Tot op zijn sterfbed bleef Jan Sterenberg dit project begeleiden.

Gistermiddag werd in Museum Klooster Ter Apel het eerste exemplaar van het boek: Architect Jan Sterenberg en het wonen in de jaren ’70, groeikernen en woonmilieus” overhandigd aan burgemeester Jaap Velema en Nynke Sterenberg, dochter van Jan Sterenberg. Auteur is Drs. Michiel Kruidenier. Hij is architectuurhistoricus en heeft sinds 1996 zijn eigen bureau (De Onderste Steen, Nijmegen). Hij doet architectuurhistorisch onderzoek, onder andere naar Post ’65 architectuur. Het boek is mogelijk gemaakt met steun van Prins Bernard Cultuurfonds, bpd cultuurfonds, Jaap Harten Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting, efl Stichting, Gemeente Nissewaard, Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’, RCE.

Restauratiearchitecten Wim Barneveld en Silvester Adema en destijds maître de chantier en voormalig Sterenberg-medewerker Toon Uijttewaal, alle drie direct betrokken bij de uiteindelijke realisatie gaven gistermiddag een kleine presentatie over het ontwerp en de bouw van de nieuwe vleugel aan het klooster.

Foto’s: André Dümmer